Спрос на кондитерские изделия в 2023 г. вырос на 118%. Производители идут на рекорд

За последние полтора года цены на кондитерские изделия выросли на 22%, но это не останавливает покупателей. Россияне больше всего любят молочные шоколадные батончики и печенье.

Спрос на кондитерские изделия за пять месяцев 2023 г. вырос на 118%, пишет Forbes со ссылкой на Национальное рейтинговое агентство (НРА).

Выработка сахаристых изделий с начала 2023 г. увеличилась на 10,7%, до 339 000 т; шоколада и продуктов, содержащих какао, — на 6,3%, до 560 000 т; мучных кондитерских изделий недлительного хранения — на 3,8%, до 156 000 т. Всего за 2023 год производство кондитерских изделий может вырасти на 3–4% и достичь рекордных 4,1 млн т,— считают в НРА.

Аналитики NielsenIQ отмечают, что кондитерская отрасль является второй по объёму продаж и самой быстрорастущей в категории товаров FMCG. В 2022 г. совокупная выручка кондитеров выросла на 19% до рекордных 890 млрд руб.

В НРА добавляют, что выручка кондитеров растет не столько за счет увеличения спроса, сколько за счет роста цен на продукцию. За последние полтора года потребительские цены на кондитерские изделия выросли на 22%.

Бренд-менеджер компании «Акульчев» Дженнет Мурсалова полагает, что спрос на конфеты, шоколад и печенье и дальше будет расти:

В последние два-три года происходит очень много стрессовых событий, а как известно, вкусная еда — лучшее лекарство при стрессе. Поэтому объемы продаж в кондитерской отрасли не снижаются при общем падении экономики.

Гендиректор Petrova Five Consulting Марина Петрова соглашается с тем, что россияне заедают свою тревогу, увеличивая потребление.

Директор по лояльности и партнерствам Х5 Group Александр Чухонцев рассказывает, что лидерами продаж являются шоколадные батончики (в 2023 г. клиенты «Х5 Клуб» приобрели более 80 млн штук), шоколад в плитках (более 70 млн штук), печенье (около 44 млн упаковок) и карамель (более 30 млн упаковок):

В целом лидеры продаж сохраняют свои позиции от месяца к месяцу. Особой популярностью пользуется молочный шоколад и батончики в молочном шоколаде, а самой востребованной добавкой в шоколад является фундук.

Производители говорят, что рост цен на сырье в 2023 г. остается высоким. Цены на растительные масла и сахар укрепляются вслед за курсом доллара, цены на сахар-песок внутри страны выросли на 7%, рекордных отметок достигла стоимость какао-бобов. Производители пока что сокращают прибыль, не имея возможности в полной мере переложить на плечи покупателей растущие расходы, однако рост цен в рознице будет продолжаться.

Эксперты при этом напоминают, что доля продукции, охваченной промоакциями, в кондитерке превышает 50%, по кофе и чаю — 60%.

DK.RU рассказывал, что крупные производители чая и кофе с сентября повысят отпускные цены для ритейлеров на 6-9%. Также компания Nestle планирует на 9% повысить цены на продукцию для детей. Эксперты говорят, что в целом рост цен на продукты по итогам 2023 г. может быть двузначным. Производители и поставщики уже уведомили торговые сети о росте отпускных цен на безалкогольные напитки и соки, мясные изделия, сладости.