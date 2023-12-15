На форуме ИФИР определили будущее индустрии развлечений в России

Инвестиционный Форум Индустрии развлечений (ИФИР) для профессионального сссобщества прошел с 10 по 12 декабря в московском парке развлечений «Сказка».

Мероприятие проводилось с целью раскрыть бизнес-потребности участников и наладить прозрачную, эффективную коммуникацию внутри профессионального сообщества.

В программе Форума прошли панельные дискуссии, питч-сессии новых проектов индустрии, стратегические сессии, круглый стол в Общественной палате РФ, деловой и неформальный нетворкинги.

Директор «Национального Конгресс-бюро» Сагид Заремуков дополнил тему будущего, поделившись мнением о развитии отрасли регионального туризма:

«Необходима синергия нескольких моментов. С одной стороны это бизнес, это индустрия, с другой стороны – это государство, федеральные, региональные власти. Заинтересованным бизнесом здесь могут выступать те же авиакомпании. В целом, на мой взгляд, двигателем и последующим локомотивом может стать именно наша событийная индустрия. Потому что формирование спроса и потоков, развитие индустрии будет подталкивать те же авиакомпании, администрации, федеральные органы исполнительной власти к развитию авиасообщения между регионами. Такая проблема в передвижениях действительно существует, и, уверен, что она решится, не в ближайшем будущем, но в перспективе точно».

В ИФИР приняли участие более 30 спикеров. Ими стали: представители «Национальных Конгресс-бюро», директора концертно-событийных пространств — RED ARENA в г.Сочи, «Music Media DOME» в Москве, руководители киностудии «СоюзМультФильм», директора парков развлечений — «Сочи парк», парк «Сказка» в Москве, члены Союза Ассоциаций парков индустрии развлечений, и ведущие специалисты отрасли.

Спикерам форума удалось представить свои проекты перед массовой аудиторией, инвесторам — найти интересные проекты для вложений, участникам — получить опыт, ценные знания, а также обрести новые полезные знакомства.

О результатах работы ИФИР высказались ведущие эксперты отрасли.

«Мы впервые принимаем мероприятие такого формата для индустрии развлечений. Благодаря форуму мы смогли показать высокий уровень площадки и коллегам по отрасли, и гостям. Были предметные вопросы об инвестициях в индустрии, о реализации конкретных проектов. Мы получили отличный пример создания деловой коммуникации с обменом контактами, и, значит, наша задача как организаторов выполнена достойно», — отметил генеральный директор парка развлечений «Сказка» Андрей Кунов.

Президент Союза ассоциаций парков индустрии развлечений (САПИР), Алексей Просандеев:

«У нас основная задача – вызвать интерес участников Форума не только к прослушиванию мнений со сцены, но и подтолкнуть их к развитию нетворкинга, обмену контактами. Мы хотим со сцены задать направление этому общению, чтобы в профессиональном сообществе происходил «коннект», важно, чтобы гости получали информацию из разных источников. Я вижу, как коммуникация идет, значит, наша задача выполняется, и система работает».

«Все производители городских парков загружены-перегружены, существует большой интерес у инвесторов к этому, прежде всего в регионах, что здорово. Плюс, мы сейчас уже точно знаем, что около пяти-шести больших тематических парков будет строиться в России с огромными инвестициями. Это, безусловно, положительно скажется на всей отрасли, я абсолютно в этом уверен. Относительно иностранного интертеймента мы, конечно, лет на 40 опоздали, надо признать, что пока что профессионалов в России по этой сфере мало. Но я верю, что благодаря вниманию государства, ситуация изменится. Сейчас мы можем идти к тому, что возврат инвестиций в этой отрасли будет более интересен для инвесторов, ну и рынок сам по себе будет развиваться», — подчеркнул основатель сети парков развлечений «Zамания» Павел Ковшаров.

Фото: Участники ИФИР. Парк развлечений «Сказка»

В рамках состоявшегося круглого стола в Общественной палате РФ были выделены основные направления в поддержке и развитии производства парковых аттракционов, игрового оборудования и оборудования для аквапарков в России. На сцене площадки «ЕcoLOFT 2.0» эксперты отрасли презентовали новые и развивающиеся проекты в индустрии развлечений.

Участниками и партнерами Инвестиционного Форума Индустрии развлечений была отмечена эффективная работа организаторов — Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР), управляющей компании EntenS Group и продюсерского бюро ToYou Project.

Читайте также на DK.RU:

«Парк развлечений не хуже ресторана по комфорту и точно круче — по атмосфере и эмоциям»