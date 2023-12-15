В Екатеринбурге открылся новый премиальный фитнес-клуб

Его открыли в новом микрорайоне Эльмаша, спортивный объект был предусмотрен на этапе планировки квартала, он имеет видовые залы для тренировок и полноценный 25-метровый бассейн.

Сегодня в жилом микрорайоне «Изумрудный бор» на Эльмаше, рядом с ТРЦ VeerMall, открылся новый фитнес-клуб федеральной сети Bright Fit. На церемонии открытия присутствовали вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, генеральный директор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин и владелец федеральной сети фитнес-клубов Bright Fit Алексей Романов.

Новый фитнес-клуб на ул. Космонавтов, 108 бизнес-класса предлагает клиентам тренировки в многофункциональном тренажерном зале, сайкл-студии, залах для групповых тренировок, 25-метровом бассейне. Отдохнуть после тренировки можно в сауне, хаммаме, сходить в кабинеты массажа или солярий. В спортклубе работает детский клуб, где ребенок может с позаниматься с инструктором или просто поиграть. Также в новом Bright Fit есть детский бассейн.

Фитнес-клуб рассчитан на 5000 клиентов, посетителям предлагают несколько видов абонементов.

Мы очень рады, что район «Изумрудный бор» сегодня активно развивается. Он становится новой доминантой Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Здесь формируется прекрасная инфраструктура и для взрослых, и для молодежи, и для детей. Здесь уже есть клиника «УГМК-Здоровье», рядом торговый центр VEER Mall, а сегодня мы открываем замечательный спортивный объект. Но впереди у нас еще очень много планов — совсем скоро здесь появится детский сад и общеобразовательная школа, — прокомментировала Екатерина Сибирцева.

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