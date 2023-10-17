Власти определились, каким будет Орджоникидзевский район к 2035 г. Метро все-таки продлят

Кроме этого в районе планируют построить новые автовокзал, торговый центр, сельхозрынок и ледовую арену. А средняя зарплата жителей должна превысить 120 тыс. руб.

Администрация Екатеринбурга опубликовала Стратегию социально-экономического развития Орджоникидзевского района до 2030 г. с целевыми ориентирами еще на пять лет вперед. Так, чиновники рассчитывают, что к 2035 г. численность населения района должна вырасти до 297,5 тыс чел. (в 2021 г. было 263,8 тыс. чел.), средние начисленные зарплаты работников — до 128,7 тыс. руб., в одну смену должно учиться не менее 74,4% школьников, а все дети в возрасте от 1,5 лет должны иметь возможность пойти в ясли.

В стратегическом документе описаны планы по развитию шести микрорайонов: Уралмаша, Эльмаша, Северного, а также Молебки, Ягодного и Садового. Самые заметные новые объектыпоявится в первых четырех.

На Уралмаше планируют построить:

поликлинику Детской больницы №15,

культурно-досуговый центр (в границах ул. Уральских рабочих — пер. Сосновый — ул. Калинина — Народного Фронта),

ФОК (на пер. Сибирский),

новый торговый центр (в границах ул. Ильича — пр. Орджоникидзе — ул. Машиностроителей).

На Эльмаше хотят возвести:

ледовую арену ФОК «Калининец»,

пристрой бассейна к ФОК спортивной школы №19,

сельскохозяйственный рынок (ул. Космонавтов, 100).

Для создания новых рабочих мест на Уралмаше и Эльмаше планируют также создать два технопарка. Первая площадка для размещения малого бизнеса появится на территории Екатеринбургского завода строительных материалов, вторая — на территории АО «Желдорреммаш».

В Северном будут построены:

гимназия «Арт-Этюд» на 1,1 тыс. учащихся,

детско-юношеский клуб в ЖК «Изумрудный бор»,

автовокзал и транспортно-пересадочный узел (в районе пересечения пр. Космонавтов — ул. Березовой),

две новых станции метро (на пересечении пр. Космонавтов с ул. Шефская и Березовая — у ТРЦ Veer Mall и вблизи ЕКАД).

В микрорайоне Молебка к июлю 2028 г. планируют завершить строительство жилого района «Зеленая горка». Предполагается, что его привлекательность вырастет в случае возведения новых станций метрополитена.

Ранее о планах их строительства заявлял глава города Алексей Орлов. Как писал DK.RU, проект может быть реализован с привлечением средств бизнеса. Проектированием станции у ТРЦ Veer Mall уже занимается УГМК.