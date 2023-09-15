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Проект или прожект? Чиновник анонсировал появление новых станций метро в Екатеринбурге

Проект или прожект? Чиновник анонсировал появление новых станций метро в Екатеринбурге
Иллюстрация: metro-ektb.ru

Глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко сообщил, что на Уралмаше хотят построить еще две станции метро и автовокзал. По словам чиновника, УГМК уже занимается проектированием.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

Роман Кравченко рассказал в эфире радио «Комсомольская правда», что в Екатеринбурге может появиться третий автовокзал и две новые станции метро. Проектированием станции у ТРЦ Veer Mall занимается УГМК. Сейчас компания согласовывает инициативу с контролирующими органами.

До метрополитена там не так далеко. Ближайшая станция «Проспект Космонавтов» находится около «Омеги». Оттуда до Veer Mall выходит всего 1,5–2 км. Под местом, где улица Шефская соединяется с проспектом Космонавтов, проходит тоннель метрополитена. Поэтому расстояние, где потребуется выполнить тоннель, не такое большое, — сказал глава Орджоникидзевского района.

Вторая станция метро и автовокзал должны появиться около улицы Березовой, недалеко от пересечения пр. Космонавтов с ЕКАД.

Она расположена за мостом — на выходе на Верхнюю Пышму. Мы предлагали сделать там станцию метрополитена, организовать большую перехватывающую парковку и вынести туда Северный автовокзал, — отметил чиновник.

Ранее мэр Алексей Орлов сообщил, что Администрация Екатеринбурга ищет возможности для строительства второй ветки метро:

Один из вариантов строительства хотя бы одной из станций — это как раз район Уралмаш, Изумрудный бор. Там вполне возможно с привлечением средств застройщика построить станцию в параллель с депо. Там буквально около километра. 

Напомним, что в проектируемый сегодня район «ВИЗ-Правобережный» собираются пустить вторую ветку метро. Там должно быть построено три станции: «Янтарная», «Верх-Исетская» и «Металлургическая». Проект застройки территории планировочного района «ВИЗ-Правобережный» Администрация Екатеринбурга вынесла на общественное обсуждение в конце августа.

Автор: Виктория Говорковская
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