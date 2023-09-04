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В Екатеринбурге может появиться новая станция метро

В Екатеринбурге может появиться новая станция метро
Иллюстрация: екатеринбург.рф

Один из вариантов ее расположения — Уралмаш. Но для того чтобы привлечь федеральное финансирование для строительства второй ветки, нужно как минимум в два раза увеличить пассажиропоток.

#МЕТРО#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга ищет возможности для строительства второй ветки метро. Как рассказал на встрече с учащимися специализированного строительного класса при УрФУ глава города Алексей Орлов, один из вариантов — построить новую станцию в северной части города, в километре от существующего депо:

Один из вариантов строительства хотя бы одной из станций — это как раз район Уралмаш, Изумрудный бор. Там вполне возможно с привлечением средств застройщика построить станцию в параллель с депо. Там буквально около километра.

Как пишет Justmedia.ru, для того чтобы получить федеральные деньги на строительство второй ветки, пассажиропоток метро должен увеличиться хотя бы в два раза. Строительство полноценной линии без федеральных средств остается невозможным. Мэр надеется, что число пассажиров метрополитена вырастет с возведением Новокольцовского микрорайона, к которому протянут линию городской электрички. Напомним, новый микрорайон планируют связать железнодорожной линией с Компрессорным и Кольцово.

Ранее DK.RU писал о том, что в Екатеринбурге планируют построить переход со станции метро «Уральская» до железнодорожного вокзала. Предполагается, что удобный переход от станции городской электрички «Ботаническая» к одноименной станции метро появится после ввода ТРЦ «Золотой».

Также DK.RU писал, что в метро Екатеринбурга установят новые турникеты. На новые устройства, которые будут считывать как карты, так и OR-коды, а также принимать жетоны и транспортные карты, администрация города готова потратить 302 млн руб.

Автор: Елизавета Порошина
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