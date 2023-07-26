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В метро Екатеринбурга установят новые турникеты

В метро Екатеринбурга установят новые турникеты
Иллюстрация: metro-ektb.ru

На новые устройства, которые будут считывать как карты, так и OR-коды, а также принимать жетоны и транспортные карты, администрация города готова потратить 302 млн руб.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

В метрополитене Екатеринбурга будут установлены новые турникеты, с помощью которых можно будет оплатить проезд при помощи QR-кода.

За оказание услуг по организации и обеспечению функционирования новой автоматизированной системы контроля и оплаты проезда, информационно-техническое сопровождение и перечисление денежных средств администрация города готова потратить из бюджета 302,6 млн руб. Тендер появился на Госуслугах, сообщил «Бизнес Журнал. Урал».

Всего планируется приобрести 85 средних турникетных модулей и по 19 левых и правых турникетных модулей. На них должны быть установлены цветные дисплеи и программно-аппаратный комплекс, который и будет считывать QR-коды с билетов. Также на них будет действовать считывание банковской карты со списанием денежных средств в отложенном режиме, транспортных карт (ЕСК, ЕКАРТА) и прием жетонов.

Поставить и установить турникеты планируется в несколько этапов, с декабря 2023 г. по октябрь 2024 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Екатерибурге планируют протянуть наземное метро до Новокольцовского. В ближайшие годы Новокольцовский свяжут железнодорожной линией с микрорайонами Компрессорный и Кольцово. Как сообщал в своем телеграмм-канале Алексей Орлов, он подписал постановление, утверждающее проект планировки и межевания линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово».

Также на DK.RU: В Екатеринбурге меняют маршруты и номера трамваев

Автор: Александра Клименко
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