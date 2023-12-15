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Путин пообещал скоростной поезд Москва – Екатеринбург

Путин пообещал скоростной поезд Москва – Екатеринбург
Иллюстрация: freepik.com

Глава государства заявил, что в стране в ближайшие десятилетия будет возведена сеть скоростных железнодорожных путей, связывающих города страны с Москвой.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

Владимир Путин на заседании IV Железнодорожного съезда заявил, что в ближайшие десятилетия в России появится сеть скоростных железных дорог, которые свяжут крупнейшие города страны со столицей. По словам президента, будет такая ветка протянута и в Екатеринбург, но первым маршрутом станет направление Москва – Санкт-Петербург.

Затем такие трассы должны соединить столицу с братской Белоруссией, с Минском, с Воронежем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону. Обеспечить доступность курортов Черноморского побережья. В перспективе будем строить до Луганска и Донецка, — заявил Владимир Путин.

Ранее, напомним, сообщалось, что федеральное правительство готовится построить четыре высокоскоростные железнодорожные магистрали. Согласно этим планам, поезд Москва – Екатеринбург будет курсировать через Казань. Ветка, по предварительным подсчетам, обойдется в 4 трлн руб., став самой дорогой из четырех задуманных (также в разработке направление Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Адлер, Москва – Смоленск – Минск и пилотная высокоскоростная магистраль Москва – Санкт-Петербург). Как пишет JustMedia, построить все четыре магистрали для скоростных поездов власти планируют к 2045 г.

Ранее на DK.RU: Утвержден новый генплан Екатеринбурга. Его приоритет — транспортная инфраструктура

На днях, напомним, были названы новые сроки запуска высокоскоростной магистрали Челябинск – Екатеринбург. Как сообщил накануне на пресс-конференции в Москве заместитель генерального директора РЖД по пассажирским перевозкам Иван Колесников, рассматривается два сценария реализации проекта ВСМ: по базовому планируемый срок — 2028-2032 гг., по консервативному — 2032-2036 гг.

Автор: Александра Клименко
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