Бывший директор «Уральских пельменей» планирует создать франшизу своего центра здоровья

Сергей Нетиевский открыл его в Москве несколько лет назад. Ранее шоумен рассказывал, что особенно востребованным этот проект оказался после пандемии коронавируса.

Шоумен и продюсер Сергей Нетиевский после ухода из «Уральских пельменей» стал развивать непрофильный бизнес — создал собственный центр здоровья. Проект он решил реализовать несколько лет назад, после того как у него самого в 2015 г. появились определенные проблемы со здоровьем.

Центр начался как фитнес, потом добавились массажи, потом спа, косметология, питание, генетические тесты и так далее. Благодаря центру я взялся за себя, выровнял здоровье через голодание, через правильное питание, через движение, сбросил 20 кг [...]. Меня долго уговаривали сделать франшизу. Сейчас мы планируем сделать ребрендинг, будем ее упаковать и развивать, — рассказал Сергей Нетиевский в интервью «Ъ-Урал».

Ранее в комментариях другим СМИ он рассказывал, что его проект стал особенно востребован во время пандемии коронавируса, и это направление вышло для него на первый план.

Ранее DK.RU писал, что Сергея Нетиевского сместили с должности директора «Уральских пельменей» в результате конфликта между участниками шоу и экс-главой коллектива, который вспыхнул осенью 2015 г.. Затем последовала серия судебных разбирательств. В их числе был спор за исключительные права на товарный знак «Уральские пельмени» и выпуски программы.

Сергей Нетиевский отметил, что к настоящему моменту конфликт с «Уральскими пельменями» завершился:

Осталось выжженное поле. У меня остались мои авторские и исполнительские права, у моих компаний права на первые 75 выпусков шоу, ребятам я передал товарный знак. Они снимают шоу, я в свободном плавании. У всех все хорошо и с деньгами, и со славой, и с творчеством, у всех все есть.

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