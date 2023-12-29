«Предприниматели готовы инвестировать в свое дело, это хороший знак для экономики»

Малый и средний бизнес сегодня находится в поисках партнера по кредитованию и ориентируется на банки, которые являются участниками программ субсидирования и господдержки.

Об особенностях взаимодействия банков с компаниями малого бизнеса, портрете заемщика-2023 и новых банковских продуктах DK.RU рассказала Юнусова Дарья, директор территориального офиса Росбанка.

Как вы оцениваете работу с компаниями малого бизнеса в этом году? Насколько востребованы были услуги кредитования?

— В первую очередь, отмечу, что малый бизнес обладает способностью гибко адаптировать к изменениям, находить новые ниши для развития. Мы это видим по росту количества клиентов в нашем портфеле и спросу на заемные средства в течение года.

Востребовано кредитование, как оборотное, так и инвестиционное. Видим спрос на банковские гарантии, прежде всего, дистанционные, потому что их очень легко оформить за короткий срок.

Статистика показывает, что рынок малого бизнеса развивается. Так, в целом по банку рост кредитного портфеля малого бизнеса за девять месяцев 2023 г. составил 31%. Портфель лизинга в сегменте малого бизнеса продолжает расти опережающими рынок темпами – по итогам девяти месяцев 2023 г. портфель вырос более чем в два раза. Объем новых выдач за три квартала текущего года достиг 177% от плановых показателей, а август и сентябрь стали рекордными месяцами по продажам в истории — среднемесячный объем выдач в эти месяцы превысил 700 млн руб. Количество сделок лизинга малому бизнесу за девять месяцев 2023 г. увеличилось более чем в 3,5 раза по сравнению с 2022 г.

Можете ли подробнее рассказать о востребованных программах кредитования?

— Как я уже сказала ранее, это оборотное финансирование. Основные продукты — овердрафт и возобновляемая кредитная линия. Драйвером роста стали государственные программы поддержки бизнеса.

При этом большая часть новых клиентов банка в Свердловской области в 2023 г. была нацелена на инвестиционное кредитование, приобретение оборудования, транспортных средств и недвижимости, здесь произошел взрывной рост. Увеличивается спрос на промышленную ипотеку. Клиенты с производственными ОКВЭД во втором и третьем кварталах 2023 г. ею воспользовались, смогли взять дополнительные площади, переехать в более просторные помещения и расширить производство.

Инвестирование в свой бизнес, приобретение основных средств — хороший знак, это означает, что наши клиенты нанимают новых сотрудников, создают новые рабочие места, планируют дальнейшее развитие и рост.

Можно ли отметить в Екатеринбурге рост отдельных отраслей бизнеса в сегменте МСБ?

— В регионе активно развиваются промышленное производство, в том числе материалов и оборудования, а также предприятия розничной торговли.

Выросло ли в 2023 г. количество проблемных кредитов?

— У нас качественная экспертиза и взвешенный подход к оценке рисков, что позволяет нам сохранять высокое качество кредитного портфеля. Мы с каждым клиентом прорабатываем детали его запроса на заемные средства, статистику по рынку. От корректной консультации зависит, пойдет ли предприниматель в инвестиционный проект.

Банк для клиента

Практика банковского обслуживания показывает, что личное, человеческое отношение по-прежнему востребовано и высоко ценится, особенно у клиентов, которые регулярно пользуются услугами банка.

— При взаимодействии с кредитной организацией предпринимателям важен комплексный подход, когда банк может предложить здесь и сейчас все, что необходимо для его бизнеса, в одном окне. Также ценится индивидуальная настройка предложений и скорость в принятии решений. Третий фактор — наличие персонального контактного лица в банке, с которым можно обсудить возникающие вопросы. И мы стараемся максимально упростить процесс взаимодействия с банком.

Изменилась ли в 2023 г. продуктовая линейка для МСБ?

— Мы делаем упор на развитие текущих сервисов и продуктов. Можем согласовать для компаний индивидуальные условия по кредитам и депозитам.

Можно сказать, что расчетно-кассовое обслуживание идет как незыблемый фундамент для МСБ, и на этот фундамент клиенты надстраивает остальные продукты банка. В Росбанке есть шесть тарифов для РКО, предложения как для тех, кто только открыл свой бизнес, так и для предпринимателей с большим опытом. Предпринимателям сейчас доступен мгновенный выпуск бизнес-карты. Это цифровая карта без пластика для бесконтактной оплаты. Реквизиты счёта можно получить в день заявки, если нужно срочно отправить данные партнёрам и заключить договор. А также с декабря 2023 г. клиентам доступно получение моментальных неименных карт.

Помимо этого, Росбанк помогает с регистрацией ИП и ООО — в банке это можно сделать онлайн и бесплатно за 15 минут, оставив заявку на сайте. При открытии счёта в Росбанке предприниматель получает электронную подпись для документов. А ещё, независимо от выбранного пакета услуг РКО, поддержку персонального менеджера, удобное мобильное приложение и интернет-банк, возможность осуществлять платежи внутри банка и в бюджет, оплату налогов без комиссии, возможность вносить наличные на счет компании в банкоматах Росбанка.

Предпринимателям доступен сервис проверки контрагентов и онлайн-бухгалтерия, чтобы сэкономить деньги на зарплате бухгалтера и вовремя передавать отчетность в налоговую.

Проведено комплексное обновление всего эквайрингового оборудования, мы стараемся максимально улучшить процесс для клиентов. Мы регулярно запускаем различные акции для клиентов. Сейчас, например, у нас с 1 августа и до конца года действует акция для новых клиентов в эквайринге: 0% комиссии на четыре месяца либо до достижения оборота в 1 млн руб.*С 1 января 2024 г.она будет продлена до 31 марта 2024 г.

Хочу упомянуть возможность начисления процентов на остатки денежных средств, которой клиенты активно пользуются и размещают депозиты даже на несколько дней.

Таким образом, мы стараемся окружить все бизнес-процессы клиентов должным уровнем комфорта.

Росбанк внедрил продукт «Успешный селлер», расскажите о нем подробнее.

— Маркетплейсы становятся все более популярными среди пользователей.Тенденцией 2023 г. стало, что на данные интернет-площадки стали заходить и успешно работать предприниматели и компании, которые ранее вели деятельность в розничной и оптовой торговле и сейчас решили получать дополнительно доход онлайн, используя накопленный опыт продаж определенного продукта. Другая категория предпринимателей — это те, кто видит успешные кейсы, положительную динамику и тоже идут на маркетплейсы. Чем больше предложений товаров на маркетплейсах, тем больше заказов делают покупатели, и тем больше желающих там торговать. Эти звенья цепляются одно за другое, и маркетплейсы увеличиваются в размерах месяц от месяца.

Поэтому в нашем банке для предпринимателей был разработан продукт «Успешный селлер» с учетом особенностей ведения этого бизнеса. Пакет РКО «Успешный селлер» позволяет предпринимателям зачислять выручку без комиссии и позволяет осуществлять переводы до 1 млн рублей физлицам на карту ИП без комиссии, из них 100 тысяч руб. в другие банки. Также продукт позволяет продавцам дополнительно получать статистику по маркетплейсам для последующего анализа. «Успешный селлер» высоко оценен клиентами, и я уверена, он будет и дальше востребован.

Росбанк сегодня и завтра

Надежный финансовый партнер помогает предпринимателям успешно вести бизнес. Росбанк дает уверенность своим клиентам в дне сегодняшнем и работает, чтобы они могли с оптимизмом смотреть в будущее.

Каковы планы Росбанка в сегменте МСБ в 2024 г.?

— Вопрос поддержки малого бизнеса является для нас одним из приоритетных. В 2023 г. Росбанк нарастил свое присутствие в сегменте МСБ по России в целом, и в Екатеринбурге в частности. В планах дальнейшее увеличение клиентской базы, внедрение новых технологий и продуктов для клиентов.

Какие новинки ждут клиентов Росбанка в ближайшее время?

— Сейчас дорабатывается система «Росбанк. Малый бизнес». В планах до конца года добавить возможность совершать внешнеэкономические операции в приложении. Ранее сделать это возможно было только через систему «Интернет клиент-банк».

Я не раскрою тайны, когда скажу, что мы читаем все отзывы о своей работе в открытых источниках, встречаемся, общаемся с клиентами через формы обратной связи, анализируем ответы и запросы. Эта информация не остается без внимания и помогает нам совершенствовать продуктовые предложения, настраивать их под текущие потребности предпринимателей. Мы работаем для клиентов и каждый день, в каждой мелочи стараемся превзойти самих себя.

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