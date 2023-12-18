В рейсы на Свердловской железной дороге выйдут импортозамещенные «Ласточки»

Предприятие «Уральские локомотивы» начало выпуск электропоездов с отечественным тяговым оборудованием — они на 99% состоят из отечественных материалов.

Завод «Уральские локомотивы» поставит РЖД 22 новых электропоезда «Ласточка», которые на 99% состоят из отечественных материалов. Первые четыре состава уже переданы заказчику. Остальные находятся в стадии производства. Все они будут использоваться на рейсах Свердловской железной дороги.

Как рассказал ЕАН начальник департамента конструкторских разработок и исследований предприятия Дмитрий Лимонов, по плану завод может производить в год по 150 вагонов новой модификации. При необходимости может увеличить объемы в полтора раза.

Сейчас предприятие выпускает пятивагонные «Ласточки», в планах — создание составов из восьми вагонов.

Поезд способен развивать скорость 160 км/ч. Сейчас проектируется модель скоростной электрички, которая сможет ходить на неэлектрофицированных участках железной дороги. Двигатель поезда будет работать на автономной тяге благодаря аккумуляторам. Без контактной сети заряда они способны преодолеть расстояние в 125 км, — сказал Дмитрий Лимонов.

Ранее DK.RU писал, что «Уральские локомотивы» (совместное предприятие Группы Синара и Siemens) продолжит производство электропоездов, несмотря на уход европейской компании.

Мы не останавливаем производство и не сокращаем рабочие места. Это совершенно осознанная и ответственная позиция, — говорил президент «Группы Синара» Михаил Ходоровский.

Читайте также на DK.RU о том, что электропоезда «Ласточка» будут ходить по двум новым маршрутам — в Североуральск и в Ирбит.