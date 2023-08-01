«Ласточки» будут ходить еще в два города области

Евгений Куйвашев анонсировал продление маршрута электропоездов от станции Боксит до Североуральска. Также «Ласточки» направят в Ирбит, они должны помочь развитию туризма в городе.

Электропоезда «Ласточка» будут ходить еще в два города Свердловской области. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев:

Я написал письмо в РУСАЛ, от Боксит до железнодорожного вокзала Североуральска 8 км неэлектрифицированных путей. Ставим задачу по электрификации путей и продлению маршрута от Боксит до станции Североуральск.

Также «Ласточки» планируют направить в Ирбит, сделав их частью туристического маршрута.

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Напомним, в июне 2023 г. стало известно, что власти Екатеринбурга готовятся протянуть наземное метро до Новокольцовского. В ближайшие годы Новокольцовский свяжут железнодорожной линией с микрорайонами Компрессорный и Кольцово. Как сообщал в своем телеграм-канале Алексей Орлов, он подписал постановление, утверждающее проект планировки и межевания линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово». Протяженность «Новокольцовского маршрута» составит 31 км.

О создании и введении в эксплуатацию железной дороги по Новокольцовскому маршруту договорились губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава города Алексей Орлов и начальник СвЖД Иван Колесников договорились на «Иннопроме» летом 2022 г. Финансировать проект будут из федерального, регионального и городского бюджетов, а также из средств РЖД, всего потребуется более 100 млрд руб.

Кроме того, в проект наземного метро Екатеринбурга хотят включить Первоуральск.