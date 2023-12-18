$1,5 трлн. Евросоюз оценил размер убытков от антироссиских санкций

Наибольшие расходы страны ЕС понесли из-за прекращения покупки российского топлива. Например, по оценкам немецких властей, Германия платит в три-четыре раза больше за газ, чем раньше.

В ЕС оценили убытки от собственных санкций. Как пишет РИА Новости со ссылкой на анализ финансовых отчетов, проделанный изданиями Times и New York Times, страны ЕС с 2022 г. переплатили за газ €185 млрд. Общий же урон европейской экономике от санкций против России оценен в $1,5 трлн.

По данным Евростата, импорт газа в среднем подорожал до €15,2 млрд в месяц: €7,7 млрд — на сжиженный природный газ и €7,5 млрд — на трубопроводный. До этого подорожание составляло €5,9 млрд: €3,6 млрд — трубопроводный, €2,3 млрд — сжиженный.

За два года расходы составили €304 млрд, из которых переплата — €185 млрд. В выигрыше от санкций оказались США и Великобритания, которые заработали на этом €53 млрд и €27 млрд соответственно.

New York Times пишет, что российские компании на фоне ухода западных игроков с рынка смогли приобрести прибыльные предприятия по сниженным ценам, а сама РФ получила прибыль от налогов за уход иностранных фирм на сумму $1,2 млрд. В свою очередь европейский бизнес при уходе с российского рынка лишился в общей сложности $103 млрд.

Наибольшие потери при этом несет Германия. Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре заявлял, что текущие поставки газа обходятся ФРГ в «три-четыре раза» дороже, чем во времена, когда Германия платила за российское топливо.

Ранее DK.RU рассказывал, что крупнейшие европейские компании, которые ушли с рынка России после начала спецоперации на Украине, потеряли порядка €100 млрд. Согласно отчетам, максимальные убытки зафиксировали нефтегазовые компании: BP, Shell и Total Energies. Они сообщили о расходах в размере €40,6 млрд. из-за прекращения бизнеса с Россией.