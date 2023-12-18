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Убийца iPhone. Официально представлен российский антишпионский смартфон Р-ФОН

Убийца iPhone. Официально представлен российский антишпионский смартфон Р-ФОН
Иллюстрация: РИА Новости

Телефон оснащен слотом под две nano-SIM и датчиком отпечатка пальца. Вместе со смартфоном производитель представил новую операционную систему «РОСА Мобайл».

#НОВОСТИ

Российский смартфон Р-фон от компаний НТЦ ИТ РОСА и «Рутэк» официально презентовали в Москве, также компании показали новую операционную систему «РОСА Мобайл», пишет ТАСС. Известно, что Р-фон будет доступен к заказу в 2024 г., заявки на покупку стартуют 18 декабря. Сумма смартфона не называется.  

Новый смартфон оснащен AMOLED-дисплеем диагональю 6,7 дюйма со стеклом Gorilla Glass 5. Разрешение — FullHD+, частота обновления экрана — 120 Гц. Длина устройства — 163,8 мм, ширина — 76,3 мм, толщина — 7,9 мм. Вес — 189 г. Процессор Р-фон — Mediatek Helio G99 с технологией 6 нм. Встроенная память составляет 128 ГБ, оперативная — 8 ГБ.  

Разрешение основной камеры смартфона составляет 50 Мп, фронтальной — 16 Мп. В телефоне есть аудиоразъем Jack 3,5 мм, слот под две nano-SIM и датчик отпечатка пальца.

Р-фон работает на операционной системе «РОСА Мобайл», разработанной на базе Linux. В экосистему ОС входит несколько сервисов: это единая учетная запись РОСА ID, магазин приложений «РОСА Маркет», облачный сервис «РОСА Диск», «РОСА Мессенджер», сервис push-уведомлений «РОСА Уведомления» и др.  

Нам важна высокая защищенность пользователей «РОСА Мобайл». Поэтому новая ОС будет распространяться только на доверенных устройствах. Именно так можно гарантировать максимальную безопасность данных, — сообщил глава НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий.

DK.RU рассказывал, что завод «Рутек» в Саранске в сентябре начал сборку смартфонов «Р-Фон». Ранее директор НТЦ «ИТ Роса» Олег Карпицкий говорил, что у смартфона будет «усиленная защита от кибершпионажа».

Инженеры НТЦ «ИТ Роса» сами пишут драйверы для всех аппаратных компонентов смартфона, отметил представитель завода. Это гарантирует смартфону высокий уровень конфиденциальности и исключает наличие закладок, которые потенциально могут находиться в оригинальных драйверах производителя компонента или в коде Android Open Source Project.   

Автор: Екатерина Тарханова
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