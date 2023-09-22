Знаменитые смартфоны «Р-фон» из Саранска. Презентация «антишпионской» новинки

Завод «Рутек» в Саранске начал сборку смартфонов «Р-Фон» с российской ОС Rosa Mobile. В сентябре для него изготовили первые печатные платы. Долгожданную новинку представили прессе.

Саранский завод экс-министра связи России Леонида Реймана «Рутек» начал производство российского смартфона «Р-фон», пишут «Ведомости». Летом 2023 г. началась подготовка оборудования поверхностного монтажа, тестового оборудования и конвейерной линии для сборки телефона. В сентябре — изготовление первых печатных плат, рассказали в «Рутеке». Устройство будут производить в Гонконге. Компания декларировала смартфон под торговой маркой Ruteq в нескольких моделях, произведенных компанией Bopel Mobile Technology Co Limited. На заводе в Саранске будет производиться поверхностный монтаж плат и прошивка ОС Rosa Mobile.

Поверхностный монтаж — это операция установки электронной компонентной базы (ЭКБ) на плату. Это более высокая степень локализации, чем ввоз готовой продукции под своим брендом. Зачастую, когда используют подобные формулировки, речь идет о заключении договора с одним из азиатских производителей электроники, добавил глава комитета «Вычислительная техника» Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Максим Копосов. И это все еще не самостоятельная разработка продукции в России.

Фотографии и характеристики «Р-Фона» опубликовали еще августе. Диагональ дисплея у устройства — 6,7 дюйма, оперативная память — 8 ГБ, встроенная память — 128 ГБ, основная камера 50 Мп. Производитель сообщал, что цена будет ниже 40 тыс. руб. Характеристики эквивалентны смартфонам Infinix Hot 12 Pro (стоит 13 000 руб. на момент публикации), Oppo A58 (18 000 руб.), Xiaomi Redmi 12 (16 000 руб.), оценил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

Директор НТЦ «ИТ Роса» Олег Карпицкий считает, что у смартфона будет «усиленная защита от кибершпионажа». Инженеры НТЦ «ИТ Роса» сами пишут драйверы для всех аппаратных компонентов смартфона, отметил представитель завода:

Это гарантирует смартфону высокий уровень конфиденциальности и исключает наличие закладок, которые потенциально могут находиться в оригинальных драйверах производителя компонента или в коде Android Open Source Project.

IT-эксперт Александр Баулин считает, что хотя бы из-за цены гаджет массовым не станет. Потенциальный сегмент — чиновники, может быть, люди, работающие в компаниях с чувствительной информацией, для которых гаджет будет заменой текущим Android и iPhone, которые с 2023 г. запрещены для работников госструктур Владимирым Путиным. Уже в этом году операционная система Rosa Mobile должна стать доступной для бизнеса и госсектора.

Скептически относится к сообщениям о рекордной локализации смартфона и IT-эксперт Сергей Вильянов:

Нам показали муляж телефона — он даже не включается. Заявленная цена в 40 тыс. руб. говорит о том, что это нелокализованный продукт. Если бы он был локализованным, то стоил бы не 40 тыс. руб. Это нормальная стоимость китайского смартфона на Android с такими характеристиками, которые озвучиваются. Расплывчатая формулировка о поступлении в продажу в 2024 году тоже говорит о том, что это не конечный продукт, а просто некий муляж.

Импортозаместить гаджеты пытаются с 2010-х, но большинство продуктов под российскими брендами все равно были моделями из Азии. В случае с «Р-ФОНом» уровень локализации рекордный среди смартфонов, говорят эксперты. ОС Rosa Mobile создана на базе открытой ОС Linux.

Группа компаний «Аквариус» намерена выпустить в розничную продажу до конца года ряд мобильных устройств на базе операционной системы «Аврора», писал DK.RU. К лету 2024 г. «Аквариус» покажет полный модельный ряд ноутбуков, планшетов, смартфонов. В перспективе компания рассчитывает занять место iPhone. «Такой проект требует действительно больших, я бы даже сказал, очень больших инвестиций. Тем не менее, надеюсь, что-то сможем показать уже до Нового года», — рассказал в интервью Forbes глава совета директоров «Аквариуса» Алексей Калинин.