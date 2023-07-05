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Российским чиновникам запрещают пользоваться iPhone

Российским чиновникам запрещают пользоваться iPhone
Автор фото: Дмитрий Духанин. Иллюстрация: Коммерсантъ

Сначала от iPhone отказались некоторые сотрудники Кремля, теперь с официальным запретом вступили в Минпромторге. Ранее ФСБ обвинила Apple в шпионаже.

#ПОЛИТИКА#НОВОСТИ

Сотрудникам Минпромторга и подведомственным министерству организациям с 17 июля запрещено использовать мобильные устройства Apple в рабочих коммуникациях, пишут «Ведомости» со ссылкой на приказ, который работники ведомства получили 4 июля. Документ подписан первым заместителем министра Василием Осьмаковым.

Представитель Минпромторга сообщил, что при принятии решения руководствовался данными ФСБ, рекомендациями регулятора и целями обеспечения защиты информации. Чиновники обязаны отказаться от iPhone, поскольку эти гаджеты наиболее подверженны взлому и шпионажу со стороны западных специалистов. 

По словам источника издания, такие же запреты будут вводиться в ближайшее время в других ведомствах и в регионах.  

Собеседник добавил, что для рабочих коммуникаций чиновникам приходится пользоваться кнопочными телефонами или смартфонами с ОС Android, ее китайскими аналогами или ОС «Аврора» — разработкой дочки «Ростелекома».

Известно, что в личных целях чиновники по-прежнему могут использовать iPhone.

Как рассказывал DK.RU, в июне ФСБ объявила, что вместе с ФСО России вскрыла «разведывательную акцию американских спецслужб», проведенную с использованием техники Apple. Полученная российскими спецслужбами информация свидетельствует о тесном сотрудничестве американской компании Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США, рассказывали в ФСБ.  

Среди опасностей, которые исходят от Apple, называли отключение устройств, компрометацию обрабатываемой на них информации, риск утечки персональных данных.

Добавим, что в марте сотрудников внутриполитического блока администрации президента обязали отказаться от использования iPhone, сообщал DK.RU.     

Автор: Екатерина Тарханова
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