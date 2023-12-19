Bosch продает заводы в России турецкому инвестору

Ранее основным претендентом на российские активы компании была китайская Hisense, однако турецкая сторона предложила в два раза больше денег. Что теперь будут выпускать на заводах в Стрельне?

Как стало известно «Коммерсанту», российское подразделение Bosch ведет переговоры о продаже бизнеса турецкому инвестфонду Can Holding. Учредитель производителя бытовой техники Jacky’s Гусейн Иманов сообщил, что сделка по продаже заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом близка к завершению. При этом, по его словам, китайский Hisense вышел из переговоров, поскольку турецкая компания предложила в два раза больше денег.

Один из источников сообщил, что Bosch «был готов расстаться с заводом за $20 млн, однако турецкий фонд предложил даже больше», сделка проходит одобрение ФАС.

Известно, что Bosch уже уволил всех сотрудников в России:

Bosch последовательно уходил с российского рынка, выполняя свои обязательства по сервисной поддержке и перед сотрудниками, перед увольнением им выдали годовой оклад, — добавил источник на рынке.

По информации издания, Can Holding планирует начать в РФ производство холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники под собственными брендами (Awox, Seikon, Telefox и Energia и другие):

Турецкие заводы, в отличие от китайских, технологически ближе к немецким и могут более полно использовать разработки Bosch для выпуска своей продукции, — уточняют участники рынка.

Ранее DK.RU рассказывал, что Bosch объявил о продаже российских активов летом 2023 г., тогда основным претендентом на заводы производителя в России называли китайскую Hisense, которая развивает совместные проекты с Bosch по всему миру. Среди других претендентов также указывались Midea и неизвестный турецкий инвестор.

Тогда Hisense предложила «наиболее удобные условия обратного выкупа, если Bosch захочет вернуться». По итогам нынешней сделки с турецким фондом обратного выкупа не предусмотрено, пишет издание.

Напомним, что Bosch владеет двумя заводами по производству бытовой техники под Санкт-Петербургом. Стоимость активов оценивалась в 3,8-4,4 млрд руб.