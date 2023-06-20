Претендентом на активы Bosch в России стала китайская Hisense

Bosch владеет двумя завода по производству бытовой техники под Санкт-Петербургом, компания начала искать покупателя на них в августе 2022 г., когда производство уже было заморожено на фоне СВО.

Немецкая инженерная и технологическая компания Bosch договаривается о продаже своего завода по выпуску бытовой техники под Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсантъ». Источник издания утверждает, что покупателем стала китайская Hisense, которая развивает совместные проекты с Bosch по всему миру. Среди других претендентов называли китайскую же Midea и неизвестного турецкого инвестора.

Hisense предложила «наиболее удобные условия обратного выкупа, если Bosch захочет вернуться», добавил собеседник газеты. В ООО «БСХ Бытовые приборы» заявили, что предприятия еще не проданы и компания рассматривает различные варианты в соответствии с законодательными требованиями.

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Bosch владеет двумя заводами по производству бытовой техники под Санкт-Петербургом, компания начала искать покупателя на них в августе 2022 г., когда производство уже было заморожено на фоне СВО. Стоимость активов тогда оценивалось в 3,8-4,4 млрд руб. По собственным данным компании, российское предприятие выпускает более 1 млн холодильников и стиральных машин в год, она занимается также обслуживанием бытовой техники Bosch, Siemens, Gaggenau и Neff. В 2021 г. выручка ООО «БСХ Бытовые приборы» составила 49,7 млрд руб. при убытке 2,7 млрд руб.

Hisense едва ли заплатила всю оценочную сумму, особенно учитывая требование правительства к уходящим компаниям продавать активы с дисконтом 50%, полагает управляющий директор направления крупной бытовой техники ГК «F+ tech | Марвел» Дмитрий Левин. По его мнению, покупка и перезапуск завода обойдутся Hisense гораздо дешевле, чем строительство с нуля.

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