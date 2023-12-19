Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 19.12
90,41
98,75
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Мегафон поменял директора в Свердловской области

Мегафон поменял директора в Свердловской области
Иллюстрация: пресс-служба компании «Мегафон»

Новым руководителем назначен Алексей Женихов. Инна Джур продолжила карьеру в компании и стала директором по региональному развитию в Поволжье.

#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

Мегафон в Свердловской области возглавил Алексей Женихов. Инна Джур, занимавшая данный пост с 2018 г., продолжила карьеру в компании и стала директором по региональному развитию в Поволжье. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Приоритетными направлениями развития нового топ-менеджера станут укрепление технологического лидерства компании в регионе, реализация цифровых проектов для корпоративных и государственных заказчиков, повышение эффективности дистрибуции.

Новый руководитель также сосредоточится на строительстве сети LTE в крупных городах и небольших населенных пунктах региона, что позволит нарастить скорость и качество представляемых услуг для жителей.

«Свердловская область — крупнейший регион Урала, который входит в зону нашего повышенного внимания с точки зрения развития бизнеса. Здесь сосредоточены масштабные промышленные предприятия и живут одни из самых активных пользователей цифровых услуг. Перед Алексеем стоит амбициозная задача вывести Свердловское отделение на новый уровень развития, усилить финансовые и операционные результаты компании, а также повысить эффективность розничной сети. Уверен, что большой опыт в реализации сложных проектов, включая запуск базовых станций в рамках соглашений с региональным правительством, помогут достичь всех поставленных целей и написать еще не одну историю успеха», — отметил директор по региональному развитию МегаФона в Центре и на Урале Михаил Молотков.

«Высоко оцениваю потенциал Свердловской области и наши возможности в предложении новых цифровых продуктов и услуг для корпоративных заказчиков. На массовом рынке мы будем сохранять в своих предложениях лучший баланс цены и качества, соответствуя динамике спроса на базовые услуги и новые сервисы», — прокомментировал Алексей Женихов, директор Свердловского отделения МегаФона.

Алексей Женихов окончил с отличием факультет автоматики и вычислительной техники Вятского государственного университета. Имеет 20-летний опыт работы в сфере телекоммуникаций в разных направлениях: от менеджера по работе с партнерской розницей и маркетолога до коммерческого директора. С 2012 г. возглавлял Кировское отделение МегаФона.

Напомним, мы писали о назначении Инны Джур. До назначения регионального отделения компании, она отвечала за маркетинговую стратегию оператора на Урале. До нее компанию в Свердловской области возглавлял Алексей Воронин.

Читайте также на DK.RU: Антимонопольщики ведут следствие против операторов связи: ФАС угрожает «Мегафону».

 

Автор: Татьяна Юстус
Самое читаемое
  • Ген уральского предпринимательства. История династии АгафуровыхГен уральского предпринимательства. История династии Агафуровых
  • Татьяна Бакальчук: «Нам периодически предлагают провести IPO или продать бизнес»Татьяна Бакальчук: «Нам периодически предлагают провести IPO или продать бизнес»
  • «В 2023 г. произошло размывание «правил игры» для бизнеса. Государство меняет их на ходу»«В 2023 г. произошло размывание «правил игры» для бизнеса. Государство меняет их на ходу»
  • Бывший директор «Уральских пельменей» планирует создать франшизу своего центра здоровьяБывший директор «Уральских пельменей» планирует создать франшизу своего центра здоровья
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.