Кампус мирового уровня и сотрудничество с бизнесом — итоги работы УрФУ в 2023 г.

В 2023 г. университет провел рекордную приемную кампанию и ввел в эксплуатацию новый кампус в Новокольцовском. Ректор Виктор Кокшаров — о том, каким был уходящий год для УрФУ.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров подвел главные итоги года в интервью газете «Уральский федеральный». Он рассказал, что в 2023 г. университет набрал 15 тыс. новых студентов — рекордный показатель. При этом всего абитуриенты подали 36 тыс. заявлений, больше 80% — онлайн. В этом году университет также гарантировал всем поступающим на очную форму первого курса место в общежитии. DK.RU рассказывает о ключевых событиях в жизни УрФУ в 2023 г.

Во-первых, ректор отметил важность ввода в эксплуатацию нового кампуса в Новокольцовском. По словам Виктора Кокшарова, он позволил разгрузить другие общежития университета:

Сейчас два общежития в новом кампусе заселены примерно на 80%. В общей сложности на данный момент у нас в общежитиях проживает около 9000 студентов: 7000 на старой площадке и более 2000 на новой. У студентов есть выбор — жить в общежитиях более низкого качества или в современном в новом кампусе. В сентябре этого года мы впервые за многие годы оказались в ситуации профицита мест в общежитиях. Студент может не только гарантированно получить место в общежитии, но и выбрать между разными вариантами.

Ректор напомнил, что сейчас идет строительство второй очереди кампуса, где будут расположены три учебных корпуса: для ИРИТ-РтФ, ИнЭУ и СУНЦ. Сдача объекта запланирована на конец 2025 г., сейчас на площадке ведется инженерное обустройство, забиваются сваи:

У нас на протяжении многих лет была мечта построить новый современный кампус. И вот она воплощается, причем в рекордные сроки. Это гораздо больше, чем просто общежития и учебные корпуса. Это новая среда, где формируется новое качество жизни, рождаются новые идеи, в первую очередь — технологические. Это территория, куда заходят индустриальные партнеры.

Общая площадь корпусов составит 100 тыс. кв. м. Финансирование ведется из федерального бюджета, выделено 20 млрд руб., рассказывал DK.RU. Причем для СУНЦа возведут отдельное общежитие, его строительство частично будет финансироваться из областного бюджета, частично — из федерального.

«Также в марте 2023 г. губернатор Евгений Куйвашев утвердил концепцию создания технопарка электронной промышленности. Этот объект областного подчинения будет занимать 15 гектаров по соседству с новыми учебными корпусами нашего университета», — отметил Кокшаров.

При этом, по словам ректора, старые корпуса останутся в структуре вуза. Предполагается, что на новой площадке будет вестись подготовка бакалавров, а в старых корпусах — специализированная подготовка.

Кроме того, университет активно развивает сотрудничество с бизнесом сразу по нескольким направлениям. Во-первых, в партнерстве с бизнесом создана передовая инженерная школа (ПИШ), где ведется подготовка кадров высшей квалификации: инженеров-исследователей, инженеров-технологов, инженеров-проектировщиков и пр. Такие программы реализуются в сотрудничестве с компаниями ЕВРАЗ, ТМК, «Синара — Транспортные машины», КАМАЗ, Уральский турбинный завод, Уралгидромаш, Уральский оптико-механический завод, КУМЗ.

Мы чувствуем колоссальную потребность бизнеса в инновациях. Мы это видим по спросу на услуги нашего центра инжиниринга. Общий объем данных услуг в университете только в 2023 г. составил 2 млрд руб., из них 1,1 млрд руб. приходятся на вузовский центр инженерных разработок, связанных прежде всего с импортозамещением.

Также университет активно сотрудничает с бизнесом в вопросе трудоустройства студентов. Виктор Кокшаров отметил, что этому способствует вовлечение предприятий в образовательный процесс. Многие программы университета построены на проектном обучении.

Сотрудничество бизнеса и университета продолжается и в рамках Научно-образовательного центра (НОЦ). Сейчас в трех регионах реализуется 57 проектов. Один из самых крупных проектов УМНОЦ связан с корпорацией «Росатом».

Что касается международного сотрудничества, то, по словам Виктора Кокшарова, оно не прекращается. УрФУ работает над тем, чтобы в других странах открывались филиалы вуза и центры по изучению русского языка:

Недавно такой центр был открыт в Каире. Мы активно ищем партнеров среди университетов из других стран. Интересным видится проект Лоян-Уральского университета, который получил поддержку на уровне профильных министерств и в России, и в КНР. Прорабатывается проект открытия подготовительного отделения в Африке.

Говоря о планах, Виктор Кокшаров отметил, что в 2024 г. УрФУ продолжит поддерживать проекты и передовые решения, которые направлены на технологическое развитие страны.