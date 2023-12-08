Новый корпус лицея СУНЦ УрФУ построят к ноябрю 2025 года

Непохожее на привычные школы здание возведут в кампусе Уральского федерального университета в Новокольцовском. Площадь нового корпуса составит 24 тыс. кв. м, в нем смогут обучаться 1175 человек.

Здания Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) в кампусе Уральского федерального университета будет построено в рамках программы по созданию университетских кампусов мирового уровня, стартовавшей в России в 2021 г.

В настоящее время на строительной площадке будущего здания СУНЦ завершена инженерная подготовка территории. Активная фаза строительно-монтажных работ запланирована на начало 2024 г. К ноябрю 2025 г. компания «Синара-Девелопмент» должна сдать объект в эксплуатацию.

Авторы проекта хотели, чтобы новый корпус лицея УрФУ отличался от стереотипных школьных зданий прямоугольной формы.

Композиция проектируемого здания СУНЦ представляет собой центральное рекреационное ядро – атриум, от которого лучами расходятся функциональные блоки: учебный, спортивный, медицинский, административный, обеденный, а также психологической разгрузки. Фасады здания лицея решены в современном стиле архитектурного конструктивизма, с применением большеформатных витражей, окон, максимального остекления, — говорит главный архитектор проекта Лариса Синилова.

В проекте предусмотрен встроенный в атриум многофункциональный зал на 675 мест, размещенный на двух ярусах, с эстрадой, артистическими, репетиционным залом, кладовой бутафории, декораций, техническим центром, студией звукозаписи.

В СУНЦе будет обсерватория и несколько лабораторий: электротехническая, механическая, химическая, молекулярной физики, оптики, биологии, инновационных технологий.

Для развития спорта в лицее предусмотрены универсальный зал, тренажерный и групповых занятий, а также блоки хореографии и аэробики. Досугом лицеисты смогут заниматься в комфортных рекреационных зонах, — отмечает генеральный директор «Синара-Девелопмент-Проект» Михаил Уваров.

Перед главным входом в здание предусмотрена благоустроенная площадка для проведения линеек и других мероприятий. В перспективе предполагается строительство общежитий для учащихся СУНЦ.

Общая площадь нового корпуса лицея составит 24 тыс. кв. м, в нем смогут обучаться 1175 человек.

Напомним, что в августовском рейтинге лучших школ страны по конкурентоспособности выпускников агентства RAEX СУНЦ УрФУ занял 26-е место. Вместе с СУНЦ в него вошли еще 15 свердловских школ.

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Изображения в тексте: «Синара-Девелопмент».