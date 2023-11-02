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Вдохновлялись Сколтехом: архитекторы показали, каким будет новый корпус радиофака УрФУ

Вдохновлялись Сколтехом: архитекторы показали, каким будет новый корпус радиофака УрФУ
Иллюстрация: Проектная документация

Он станет самым большим корпусом на территории нового кампуса УрФУ, который сейчас строится в Новокольцовском микрорайоне — сможет вместить более 4 тыс. человек.

#СУПЕРСТРОЙКА#УРФУ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге представили проект нового здания Института радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ УрФУ. Как уже писал DK.RU, институт станет одним из подразделений университета, которое в ближайшие несколько лет переедет в Новокольцовский микрорайон.

Как сообщил гендиректор «Синара-Девелопмент-Проект» Михаил Уваров, корпус ИРИТ-РТФ станет самым крупным на территории нового кампуса УрФУ. Его площадь составит около 40 тыс. кв. м., он сможет вмещать более 4 тыс. человек.

Вдохновлялись Сколтехом: архитекторы показали, каким будет новый корпус радиофака УрФУ 1

Подготовкой проекта занималось бюро «Гордеев и Демидов». Как рассказала ведущий архитектор бюро Анна Склярова, при проектировании корпуса учитывали современный мировой опыт, в том числе — реализованный в проекте Сколковского института науки и технологий.

Корпус будет состоять из блоков, соединенных функциональными общественными пространствами. В нем предусмотрено атриумное пространство, конференц-зал, 85 лекционных и семинарских аудиторий, в том числе трансформационных, 19 специализированных лабораторий и мастерских, 23 коворкингов и 12 зон для самостоятельной подготовки,

Здание получилось светлое, с большим количеством витражей, ориентировано строго с севера на юг. Все помещения наполнены естественным светом в течение дня. Лаконично выполненные фасады вписаны в участок застройки, где открывается много природных ландшафтов, — цитирует Анну Склярову департамент информполитики Свердловской области.

Вдохновлялись Сколтехом: архитекторы показали, каким будет новый корпус радиофака УрФУ 2

Директор ИРИТ-РТФ Илья Обабков отметил, что новый корпус станет точкой притяжения талантливых студентов, преподавателей и ученых со всей страны, и, как он надеется, позволит удержать их в Екатеринбурге. Одной из фишек нового корпуса станет то, что студенты будут иметь круглосуточный доступ в лаборатории, потому что «невозможно менять мир с девяти утра до пяти вечера».

Как уже сообщал DK.RU, кампус в Новокольцовском должен быть построен в 2026 г. По данным «Сианара-Девелопмент-Проект», корпус ИРИТ-РТФ должны построить к концу 2025 г. Сейчас проект проходит государственную экспертизу, параллельно ведется подготовка площадки к строительству.

Вдохновлялись Сколтехом: архитекторы показали, каким будет новый корпус радиофака УрФУ 3

Помимо радиофака в новый кампус переедут Институт экономики и управления и специализированный учебно-научный центр (СУНЦ УрФУ). Неподалеку от них возведут технопарк в сфере микроэлектроники, авиакосмоса и робототехники.

Автор: Елизавета Порошина
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