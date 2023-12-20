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Владимир Путин распорядился принудительно продать бизнес Wintershall и OMV в России

Владимир Путин распорядился принудительно продать бизнес Wintershall и OMV в России
Иллюстрация: РИА Новости

Немецкая Wintershall и австрийская OMV были одними из ключевых партнеров «Газпрома». Их доли в совместных предприятиях на Уренгойском и Южно-Русском месторождении доходили до 35%.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Президент РФ Владимир Путин подписал указы, согласно которым доли газовых компаний — немецкой Wintershall и австрийской OMV в совместных предприятиях с «Газпромом» будут принудительно проданы новым российским собственникам, пишет «Коммерсант».  

Все права и обязанности совместных предприятий перейдут к созданным правительством России ООО. Российские акционеры получат в них доли, пропорциональные долям в совместных предприятиях (СП). Доли, пропорциональные доле собственности иностранных компаний в бывших СП, перейдут самим ООО, — сказано в указе.  

Немецкая Wintershall DEA имеет доли в трех СП в ачимовских залежах Уренгойского месторождения, а также владеет 35% в СП Южно-Русское месторождение.

Австрийская OMV владеет 25% СП на Южно-Русском месторождении.

Акции компаний из недружественных стран президент предлагает приобрести АО «СОГАЗ» (в ООО, связанном с Южно-Русским месторождением) и «Газовым технологиям» (в ООО, связанном с Ачимовскими отложениями). При этом иностранный бизнес не получит деньги, средства от продажи будут заморожены на специальных счетах типа С.  

Wintershall Dea — крупнейшая нефтегазовая компания в Европе, доля 72,7% в ней принадлежит концерну BASF, остальное — LetterOne. В январе 2023 г. компания объявила о намерении уйти из России и начала юридическое отделение западного бизнеса от предприятий в России.  

Австрийская OMV еще марте 2022 г. сообщила, что отказывается от новых инвестиций в России, однако глава компании Альфред Штерн отмечал летом 2023 г., что компания не будет отказываться от российского газа и продолжит его покупку зимой у «Газпрома».  

Отметим, что российские власти впервые применили схему принудительной продажи российских активов иностранных компаний. Ранее правительство РФ вводило внешнее управление или лишали собственников из недружественных стран возможности управлять и получать прибыль от российских активов.

Например, под внешнее управление Росимущества были переданы 83,73% акций генерирующей компании «Юнипро»(принадлежат правительству Германии через Uniper) и 98,23% «Фортума» (принадлежат финскому концерну Fortum). В июле в управление Росимуществу были переданы российские активы Danone и принадлежащей Carlsberg Group пивоваренной компании «Балтика», сообщал DK.RU.     

Автор: Екатерина Тарханова
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