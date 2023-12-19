Покупателям европейского бизнеса грозит конфискация. ЕС ввел 12-й пакет санкций

Новый пакет санкций был принят 18 декабря. Новые санкции должны оказать сдерживающий эффект на бизнесменов, которые хотели бы приобрести переданные Росимуществу европейские активы.

ЕС намерен вводить санкции против российских лиц, которые получат активы европейских компаний в РФ, следует из 12-го пакета санкций ЕС, пишет «Коммерсант». Также в рамках очередного пакета ЕС одобрил возможность конфисковать активы российских юридических или физлиц, чтобы из них выплачивать компенсации европейским компаниям, которые утратили активы в России.

Речь идет о компаниях, активы которых переданы во внешнее управление Росимуществу. Санкции будут затрагивать также лиц, назначенных в органы управления таких компаний.

Например, под внешнее управление Росимущества были переданы 83,73% акций генерирующей компании «Юнипро»(принадлежат правительству Германии через Uniper) и 98,23% «Фортума» (принадлежат финскому концерну Fortum). В июле в управление Росимуществу были переданы российские активы Danone и принадлежащей Carlsberg Group пивоваренной компании «Балтика», сообщал DK.RU.

Также, по данным издания, Минпромторг «поставил ультиматум LG и Samsung до 1 января 2024 г. либо возобновить производство, либо продать его заинтересованным компаниям». В противном случае производства могут быть переданы во внешнее управление.

Партнер коллегии адвокатов «Смоленка, 33» Елена Менде говорит, что ЕС подал однозначный сигнал для потенциальных покупателей таких компаний как «Юнипро», «Фортума», «Данон Россия», «Прайм Принт», «Балтики»:

Новые санкции призваны оказать сдерживающий эффект для бизнесменов, которые могли бы приобрести подобные активы.

Елена Менде не исключает, что для целей внесения в санкционные списки во внимание могут быть приняты и неформальные обсуждения продажи актива, однако вряд ли угроза попасть под санкции напугает потенциальных покупателей:

Слишком много российских бизнесов находятся под санкциями, а те, кому удалось этого избежать, уже понимают, чем может грозить приобретение активов у европейских компаний на нерыночных условиях.

Ранее DK.RU цитировал пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который отмечал, что Кремль не намерен разрешать иностранным компаниям свободно уходить из России:

Иностранные компании, продающие бизнес в России, будут делать это на тех условиях, которые назовут в соответствующей комиссии правительства. Свободного выхода сейчас быть не может.

Добавим, что новый пакет санкций был одобрен в понедельник, 18 декабря. В документе сказано, что вводится запрет на импорт российских алмазов, он вступит в силу 1 января 2024 г. Также ограничения касаются поставок из России сырья для производства стали, изделий из алюминия, в том числе проволоки, фольги и труб.