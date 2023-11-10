Иностранный бизнес боится уходить из России после истории с Carlsberg

Международные компании боятся конфискации российского бизнеса в том случае, если решат его продать. В такой ситуации они стремятся найти покупателей среди влиятельных политических персон.

Западный бизнес боится уходить из России и искать покупателей на активы после того, как завод «Балтика» был передан Росимуществу, пишет lenta.ru со ссылкой на Financial Times.

Британское издание со ссылкой на собственные источники пишет, что международные компании не хотят становиться участниками «череды конфискаций», которая началась с Carlsberg Group и принадлежащего ей завода «Балтика» в России. В такой ситуации крупный иностранный бизнес рассматривает среди покупателей российских активов только тех персон, которые обладают «достаточным внутриполитическим влиянием», чтобы не сорвать сделку и ускорить продажу.

Если вы замедлите этот процесс, то дадите жаждущим ренты экспроприаторам больше времени, чтобы найти способ заполучить актив, — цитирует издание слова инсайдера.

Ранее секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль не намерен разрешать иностранным компаниям свободно уходить из России:

Иностранные компании, продающие бизнес в России, будут делать это на тех условиях, которые назовут в соответствующей комиссии правительства. Свободного выхода сейчас быть не может, — говорил он.

Напомним, что группа Carlsberg заявила о планах продать российский бизнес после обострения ситуации на Украине. В июне 2023 г. холдинг сообщил, что нашел покупателя на завод «Балтика». Однако в июле по решению президента Владимира Путина завод «Балтика» был передан во временное управление Росимуществу, сообщал DK.RU. Недавно новый генеральный директор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен заявил, что российские власти «украли» бизнес датской компании в России.

Добавим, что также Росимуществу был передан бизнес Danone В России. Кроме того, под управление российскому предпринимателю перешел завод Volvo в Калуге.