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Глава Carlsberg обвинил Россию в краже бизнеса. Российские власти не согласны

Глава Carlsberg обвинил Россию в краже бизнеса. Российские власти не согласны
Иллюстрация: РИА Новости

Carlsberg Group уже списала активы, которые были связаны с российской пивоваренной компанией «Балтика». Общая сумма списаний составила 7 млрд крон, или почти $1 млрд.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Генеральный директор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен, который занял пост в сентябре этого года, заявил, что российские власти «украли» бизнес датской компании в России, пишет РБК. По его словам, Carlsberg разорвала все связи со своим российским бизнесом и не пойдет на сделку с правительством России:  

Нет никакого способа обойти тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому видимость законности, — цитирует гендиректора Carlsberg Reuters.

Джейкоб Аруп-Андерсен также сообщил, что холдинг Carlsberg Group в своем отчете за III квартал списал активы, которые были связаны с российской пивоваренной компанией «Балтика». Общая сумма списаний, отраженная в чистом результате операций в России, составила 7 млрд крон (почти $1 млрд).  

Российский Минфин поспешил ответить на заявление гендиректора Carlsberg. По словам ведомства, пивоваренная компания «Балтика» не находится в собственности российского государства:  

Временным управляющим назначено Росимущество, которое осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имущества. При этом введение временного управления не влечет изменения структуры собственности, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что группа Carlsberg заявила о планах продать российский бизнес после обострения ситуации на Украине. В июне 2023 г. холдинг сообщил, что нашел покупателя на завод «Балтика». Однако в июле по решению президента Владимира Путина завод «Балтика» был передан во временное управление Росимущества, сообщал DK.RU.  

Ранее датский пивоваренный концерн Carlsberg не исключал, что может обратиться в суд для защиты активов в РФ после передачи его доли в «Балтике» во временное управление Росимуществу. Об этом говорил прежний гендиректор Carlsberg Кеес т’Харт.       

Автор: Екатерина Тарханова
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