Carlsberg хочет через суд вернуть контроль над «Балтикой» и продать российские активы

Глава пивоваренной компании признался, что был в шоке от решения Владимира Путина передать «Балтику» в управление Росимуществу. Датский концерн не теряет надежды продать российские активы.

Датский пивоваренный концерн Carlsberg может обратиться в суд для защиты активов в РФ после передачи его доли в «Балтике» во временное управление Росимуществу, пишет ТАСС со ссылкой на финансовый отчет компании.

Мы продолжим расследование ситуации и оценим все варианты, включая юридические шаги, и примем меры для защиты наших активов и стоимости бизнеса, — говорится в документе.

Forbes приводит комментарий гендиректора Carlsberg Кееса т’Харта, который опубликовал Financial Times. По словам главы компании, Carlsberg сохраняет владение акциями «Балтики», но не имеет контроля над компанией или влияния на нее:

Carlsberg была шокирована изъятием пивоваренной компании «Балтика» российскими властями в прошлом месяце, а будущее этих активов все еще довольно неясно. Carlsberg считает по-прежнему возможным достичь соглашения о продаже «Балтики», несмотря на потерю контроля над бизнесом, хотя условия сейчас очень неопределенные.

В отчете Carlsberg также сказано, что чистый убыток от российского бизнеса в компании оценивают в $59 млн. Кроме того, «Балтика» будет исключена из консолидированной отчетности Carlsberg с июля 2023 г.

Как рассказывал DK.RU, в июне 2023 г. Carlsberg Group договорилась о продаже своего российского бизнеса неназванному инвестору, но сделка так и не состоялась, потому что в июле 2023 г. Владимир Путин передал российские активы Carlsberg Росимуществу. Эксперты отмечали, что президент пошел на такой шаг, чтобы помешать компании вывести за рубеж крупные суммы от продажи активов. «Балтику» после этого возглавил Таймураз Боллоев, который был президентом компании в 1991-2004 г.

Несмотря на напряженную внешнюю политику и санкции, крупнейшими поставщиками импортного пива в Россию в 1 полугодии 2023 г. стали Германия, Бельгия и Чехия, сообщал DK.RU.