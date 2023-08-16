Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 17.08
96,70
105,65
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Carlsberg хочет через суд вернуть контроль над «Балтикой» и продать российские активы

Carlsberg хочет через суд вернуть контроль над «Балтикой» и продать российские активы
Автор фото: Валерий Титиевский. Иллюстрация: Коммерсантъ

Глава пивоваренной компании признался, что был в шоке от решения Владимира Путина передать «Балтику» в управление Росимуществу. Датский концерн не теряет надежды продать российские активы.

#ПИВОВАРЫ#ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ#ИСХОД#НОВОСТИ

Датский пивоваренный концерн Carlsberg может обратиться в суд для защиты активов в РФ после передачи его доли в «Балтике» во временное управление Росимуществу, пишет ТАСС со ссылкой на финансовый отчет компании.  

Мы продолжим расследование ситуации и оценим все варианты, включая юридические шаги, и примем меры для защиты наших активов и стоимости бизнеса, — говорится в документе.  

Forbes приводит комментарий гендиректора Carlsberg Кееса т’Харта, который опубликовал Financial Times. По словам главы компании, Carlsberg сохраняет владение акциями «Балтики», но не имеет контроля над компанией или влияния на нее:

Carlsberg была шокирована изъятием пивоваренной компании «Балтика» российскими властями в прошлом месяце, а будущее этих активов все еще довольно неясно. Carlsberg считает по-прежнему возможным достичь соглашения о продаже «Балтики», несмотря на потерю контроля над бизнесом, хотя условия сейчас очень неопределенные.

В отчете Carlsberg также сказано, что чистый убыток от российского бизнеса в компании оценивают в $59 млн. Кроме того, «Балтика» будет исключена из консолидированной отчетности Carlsberg с июля 2023 г.

Как рассказывал DK.RU, в июне 2023 г. Carlsberg Group договорилась о продаже своего российского бизнеса неназванному инвестору, но сделка так и не состоялась, потому что в июле 2023 г. Владимир Путин передал российские активы Carlsberg Росимуществу. Эксперты отмечали, что президент пошел на такой шаг, чтобы помешать компании вывести за рубеж крупные суммы от продажи активов. «Балтику» после этого возглавил Таймураз Боллоев, который был президентом компании в 1991-2004 г.

Несмотря на напряженную внешнюю политику и санкции, крупнейшими поставщиками импортного пива в Россию в 1 полугодии 2023 г. стали Германия, Бельгия и Чехия, сообщал DK.RU.

Автор: Екатерина Тарханова
Самое читаемое
  • В Свердловской области прошла ярмарка с четырехсотлетней историейВ Свердловской области прошла ярмарка с четырехсотлетней историей
  • Генпрокуратура потребовала изъять часть активов бизнесмена Малика ГайсинаГенпрокуратура потребовала изъять часть активов бизнесмена Малика Гайсина
  • Официальных дилеров больше нет? Mercedes-Benz отключил российские салоны от своего ПООфициальных дилеров больше нет? Mercedes-Benz отключил российские салоны от своего ПО
  • Дороже, но своё. «Аэрофлот» пересаживается на российские самолетыДороже, но своё. «Аэрофлот» пересаживается на российские самолеты
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.