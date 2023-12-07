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DNS арендует бывший завод LG для сбора китайской электроники Konka

DNS арендует бывший завод LG для сбора китайской электроники Konka
Иллюстрация: РИА Новости

LG готова пойти на любые сделки, чтобы избежать передачи активов в управление государству, как это ранее произошло с Danone и «Балтикой». Правительство дало LG несколько месяцев на спасение завода.

#НОВОСТИ

Завод LG пытается избежать участи Danone, который весной этого года Владимир Путин передал родственнику Рамзана Кадырова, и готов ради этого пойти на любые сделки. По данным «Коммерсанта», Минпромторг потребовал от компании возобновить работу заводов или продать их другим игрокам, чтобы оборудование не простаивало, а предприятие платило зарплаты и налоги.

Одним из кандидатов на покупку или аренду заводов называли иранских производителей Datees и Emersun. Однако, по мнению российских участников рынка, техника из Ирана имеет специфический дизайн, и она будет интересна потребителю только в ситуации «жесточайшего дефицита, которого нет». 

В результате арендовать бывший завод LG в Подмосковье удалось компании DNS. По словам представителя отрасли, DNS хочет локализовать сборку электроники в партнерстве с китайской Konka, производящей телевизоры, мобильные телефоны, холодильники и стиральные машины. Распространять бытовую технику планируют эксклюзивно через магазины DNS.

Запустить производство компания намерена до конца первого квартала 2024 г. Эксперты предупреждают, что на полноценный запуск производства холодильников и стиральных машин потребуется как минимум год. Столько времени нужно для переоборудования предприятия на выпуск техники, отличной от LG. Быстрее всего удастся запустить сборку телевизоров, так как их производство не так технологично и не так зависит от оригинальных запчастей.

Ранее сообщалось, что на остановленных мощностях Samsung и LG компании могут наладить производство пылесосов, холодильников, микроволновых печей, плит и другой техники, писал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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