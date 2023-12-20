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Генпрокуратура внесла изменения в правила перелета для пассажиров с детьми

Генпрокуратура внесла изменения в правила перелета для пассажиров с детьми
Иллюстрация: pxhere.com

Авиакомпании нередко рассаживают в самолете детей и родителей на разные места, если пассажиры заранее не воспользовались платной услугой по выбору места.

#АВИАПЕРЕВОЗКИ#НОВОСТИ

Генпрокуратура добилась изменений правил перелета для пассажиров с детьми, говорится на сайте ведомства. Авиакомпаниям страны запретили рассаживать родителей и детей во время полета. 

Установлено, что локальные акты некоторых авиакомпаний, регламентирующие условия обслуживания таких пассажиров, не соответствуют требованиям закона. В частности, детей и родителей нередко в самолетах рассаживают отдельно. После вмешательства надзорного ведомства в правила перевозок авиакомпаний внесены изменения, направленные на защиту прав детей. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок. Об этом предупреждают на стойках регистрации и сайтах авиакомпаний, – сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что отдельные перевозчики разрешают пассажирам пересаживать детей от одного сопровождающего к другому, в том числе при нахождении взрослых пассажиров в разных классах обслуживания.  

При этом правило пересадки детей распространяется на детей до 12 лет.  

Также Генпрокуратура сообщила, что для бортпроводников разработаны правила обслуживания пассажиров с детьми, направленные на обеспечение комфортного и безопасного полета, включая вопросы провоза колясок, подогрева детского питания, урегулирования возможных конфликтных ситуаций. Приняты меры, направленные на защиту прав детей и в аэропортах.

Так, на аэровокзале Иркутска пассажирам прибывших рейсов теперь предоставляется комната матери и ребенка. В аэропортах Архангельска, Калининграда, Мурманска, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Ярославля пассажиров с детьми и беременных женщин регистрируют и сажают на рейс без очереди.  

Проверка Генпрокуратуры была инициирована после многочисленных обращений граждан. Из-за платной услуги по выбору места при регистрации многие пассажиры ей не пользуются, в итоге авиакомпании нередко рассаживают в самолете детей и родителей отдельно друг от друга, если выбор места не оплачен.  

25 октября комик Илья Соболев рассказывал, что во время рейса из Москвы на Мальдивы бортпроводники компании «Аэрофлот» потребовали забрать грудного ребенка от матери, которая сидела в бизнес-классе, поскольку при регистрации ребенок был привязан к билету отца — он летел эконом-классом.  

Ранее DK.RU рассказывал, что лоукостер «Победа» решил усилить продажи дополнительных услуг на борту, за счет которых в прошлом году компании удалось заработать 6 млрд руб. В первую очередь в «Победе» рассматривают варианты продажи питания и системы развлечения на борту самолетов.  

Автор: Екатерина Тарханова
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