Лоукостер «Победа» решил открыть пассажирам доступ к еде и развлечениям

Уже в 2024 г. «Победа» начнет продавать пассажирам снеки, развлекательный контент и фирменные сумки для ручной клади. В прошлом году компания заработала на допуслугах рекордные 6 млрд руб.

Лоукостер «Победа» решил усилить продажи дополнительных услуг на борту, за счет которых в прошлом году компании удалось заработать 6 млрд руб. До сих пор «Победа» не предоставляла такие сервисы. В первую очередь в «Победе» рассматривают варианты продажи питания и системы развлечения на борту самолетов, рассказал в интервью РБК глава лоукостера Дмитрий Тыщук. «Надеемся, что в течение полугода реализуем эти идеи», — заявил топ-менеджер:

Продажа еды на борту ожидается на всех рейсах лоукостера. Будем предлагать снеки, закуски, напитки. <...> Это будет упакованная продукция длительного хранения, которая максимально нас избавит от необходимости собирать отходы. При этом в ассортименте не будет алкоголя. У нас и так достаточно много вопросов с дебоширами. Плюс с учетом загрузки наших самолетов употребление алкоголя на борту создаст чисто физиологический дискомфорт для клиентов.

Единого поставщика еды выберут в ходе тендера, предварительно им станет «коллега» авиаперевозчика, производитель бортового питания компания «Аэромар» (как и «Победа», входит в группу «Аэрофлот»). Система развлечений будет реализована через приложение, контент будет раздаваться на персональные гаджеты пассажиров. Такой сервис работает у «Аэрофлота».

Менеджер не сказал, сколько будут стоит еда в самолете и подключение к бортовой системе развлечения: «Что касается питания, все зависит от ассортимента — это живая история, надо будет выбрать, что клиентом более востребовано». С июня 2023 г. лоукостер запустил услугу «Еда на гейт». В случае ее покупки пассажиру при посадке на самолет в аэропортах Шереметьево и Внуково доставляется «ресторанная еда»: стоимость шести сетов варьируется от 795 до 1490 руб. Услуга пользуется спросом.

Помимо этого, «Победа» решила выпускать собственные рюкзаки, которые будут соответствовать установленным перевозчиком габаритам ручной клади, рассказал менеджер. В рюкзак будут «спокойно» помещаться «три пятилитровые бутылки», даже останется пустое место:

На тему того, что ручная кладь «Победы» маленькая: мы решили сделать свой фирменный рюкзак, который будет четко соответствовать нашему калибратору. Дизайн рюкзака (будет производиться в России) разработан, в ближайшие месяцы он будет продаваться на нашем сайте — это тоже будет дополнительный доход для авиакомпании.

«Идея простая: специалисты, которые занимаются обслуживанием клиентов и контролем их ручной клади, при виде рюкзака не просили бы клиента воспользоваться калибратором, а сразу пропускали бы на борт. В первой партии будет 500 рюкзаков, по мере их востребованности будем делать больше. Это будет первый товар в нашем интернет-магазине», — отметил Тыщук.

По словам топ-менеджера, внедрение дополнительных платных сервисов для пассажиров оборачивается для «Победы» только получением доходов без затрат со стороны перевозчика. Сейчас на дополнительные услуги приходится 10–15% от общей выручки «Победы». В 2022 г. благодаря им лоукостер мог заработать 5,9-8,8 млрд руб. В целом же по итогам прошлого года лоукостер получил рекордную с момента основания чистую прибыль — 15 млрд руб.

Число пассажиров на внутрироссийских рейсах достигло 15-летнего рекорда, рассказал DK.RU. С конца февраля 2022 г. российским авиакомпаниям запрещено летать в Евросоюз и другие страны, а также приобретать самолеты западного производства, комплектующие к ним, а также услуги техобслуживания За последние пять лет пассажиропоток авиакомпаний в январе-мае был выше только в 2019 г., когда услугами перевозчиков воспользовались 45 млн человек (на 20% больше, чем за пять месяцев 2023 г.). Пассажиропоток лидера отрасли — группы «Аэрофлот», в которую, помимо одноименной авиакомпании, входят перевозчик «Россия» и лоукостер «Победа», вырос в мае на 35,9%, до 3,7 млн человек.