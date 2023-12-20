В 2023 году рынок строительства вырос на 20%

Об этом говорится в исследовании, проведенном СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» среди своих более 2000 членов.

В опросе об итогах года приняли участие заказчики по строительству, подрядные организации (исполнители работ) в сфере бюджетного, гражданского, промышленного строительства и проектирования.

84% участников исследования отметили, что в 2023 г. рынки строительства и проектирования выросли на 20% по сравнению с 2022 г. Если прошлый год принес меньше новых заказов, соответственно, сократилась прибыль, то в 2023 г. большинство респондентов говорят о резком увеличении спроса. Строители и проектировщики выделяют две причины роста: присоединение новых территорий и увеличение инвестиций со стороны госкомпаний и коммерческих заказчиков, работающих в рамках законодательства о закупках.

Среди ключевых тенденций, которые повлияли на позитивное состояние рынка, 75% строителей отметили устойчивость экономики РФ к внешнему давлению, компетентность Минфина и ЦБ, что облегчило доступность к финресурсам (кредиты для МСП) при растущем спросе и относительно невысокой инфляции.

Значимыми событиями уходящего года для строителей стали переход к отечественной продукции, снижение импортозависимости (не превышает 4% в строительстве), а также изменение системы ценообразования. Согласно новому ресурсно-индексному методу, объекты будут возводиться не по устаревшим нормам, а исходя из реальной, рыночной стоимости двух позиций: стройматериалов и услуг рабочих.

Если говорить о будущем, 95% участников исследования отнесли к ключевым факторам успеха в 2024 г. политическую стабильность в РФ, увеличение финансирования строительства со стороны государства, развитие гособоронзаказа, работы, связанные с возведением производственных и складских комплексов для нужд промышленности.

Интересно, что с учетом позитивного развития рынков строительства и проектирования, респонденты сообщили о планах по увеличению заработной платы сотрудникам компаний в 2024 г.

Из позитивных законодательных инициатив в 2023 году отметим наше предложение о введении механизма гибкого изменения цены контракта в бюджетном строительстве в зависимости от «внешних» условий. К сожалению, существующий механизм изменения цены контракта не учитывает инфляцию, санкции, резкий рост/снижение курса иностранных валют. Нами получен ответ от Минфина России о том, что в законе о закупках 44 ФЗ появится единая формула, которая будет предусматривать ежегодный перерасчет цены контракта, — отметил Денис Снетков, СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций».

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