Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 20.12
90,08
98,57
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В 2023 году рынок строительства вырос на 20%

В 2023 году рынок строительства вырос на 20%
Иллюстрация: freepik.com

Об этом говорится в исследовании, проведенном СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» среди своих более 2000 членов.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

В опросе об итогах года приняли участие заказчики по строительству, подрядные организации (исполнители работ) в сфере бюджетного, гражданского, промышленного строительства и проектирования.

84% участников исследования отметили, что в 2023 г. рынки строительства и проектирования выросли на 20% по сравнению с 2022 г. Если прошлый год принес меньше новых заказов, соответственно, сократилась прибыль, то в 2023 г. большинство респондентов говорят о резком увеличении спроса. Строители и проектировщики выделяют две причины роста: присоединение новых территорий и увеличение инвестиций со стороны госкомпаний и коммерческих заказчиков, работающих в рамках законодательства о закупках.

Среди ключевых тенденций, которые повлияли на позитивное состояние рынка, 75% строителей отметили устойчивость экономики РФ к внешнему давлению, компетентность Минфина и ЦБ, что облегчило доступность к финресурсам (кредиты для МСП) при растущем спросе и относительно невысокой инфляции.

Значимыми событиями уходящего года для строителей стали переход к отечественной продукции, снижение импортозависимости (не превышает 4% в строительстве), а также изменение системы ценообразования. Согласно новому ресурсно-индексному методу, объекты будут возводиться не по устаревшим нормам, а исходя из реальной, рыночной стоимости двух позиций: стройматериалов и услуг рабочих.

Если говорить о будущем, 95% участников исследования отнесли к ключевым факторам успеха в 2024 г. политическую стабильность в РФ, увеличение финансирования строительства со стороны государства, развитие гособоронзаказа, работы, связанные с возведением производственных и складских комплексов для нужд промышленности. 

Интересно, что с учетом позитивного развития рынков строительства и проектирования, респонденты сообщили о планах по увеличению заработной платы сотрудникам компаний в 2024 г.

Из позитивных законодательных инициатив в 2023 году отметим наше предложение о введении механизма гибкого изменения цены контракта в бюджетном строительстве в зависимости от «внешних» условий. К сожалению, существующий механизм изменения цены контракта не учитывает инфляцию, санкции, резкий рост/снижение курса иностранных валют. Нами получен ответ от Минфина России о том, что в законе о закупках 44 ФЗ появится единая формула, которая будет предусматривать ежегодный перерасчет цены контракта, — отметил Денис Снетков, СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций».

Ранее на DK.RU: Исторический центр города запретят застраивать. Но лазейка останется

Автор: Александра Клименко
Самое читаемое
  • Татьяна Бакальчук: «Нам периодически предлагают провести IPO или продать бизнес»Татьяна Бакальчук: «Нам периодически предлагают провести IPO или продать бизнес»
  • Бывший директор «Уральских пельменей» планирует создать франшизу своего центра здоровьяБывший директор «Уральских пельменей» планирует создать франшизу своего центра здоровья
  • Бывший глава управления капстроительства Свердловской области отправлен в СИЗОБывший глава управления капстроительства Свердловской области отправлен в СИЗО
  • «В 2023 г. произошло размывание «правил игры» для бизнеса. Государство меняет их на ходу»«В 2023 г. произошло размывание «правил игры» для бизнеса. Государство меняет их на ходу»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.