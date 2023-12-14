Исторический центр города запретят застраивать. Но лазейка останется

Пока застройку исторического центра Екатеринбурга ставят на стоп, москвичи начинают проект под Сысертью, а местные берутся за обновление старых районов. Власти же делают ипотеку все менее льготной.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» («АТОМ») — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Центр Екатеринбурга практически запретят застраивать

У Исторического сквера в Екатеринбурге и расположенных поблизости памятников появится единая охранная зона. Проект уже прошел госэкспертизу и опубликован на сайте Охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Судя по документации, в охранную зону войдут плотина городского пруда, мост на ул. Малышева, Исторический сквер и здания, оставшиеся от завода «Монетка». Всю территорию поделят на несколько зон, в большей части из них будет запрещена любая застройка. Здания высотой не более 13 м можно будет возводить только между музеем ИЗО и ул. Малышева.

Напомним, в сентябре стало известно, что на старые здания Екатеринбурга выделят почти миллиард рублей. В перечне четыре десятка объектов культурного наследия городского, регионального и федерального значения. Помимо различных зданий в списке также две плотины, на Исети и Ольховке.

Ранее в Екатеринбурге утвердили проект реконструкции исторической части ВИЗа.

Москвичи построят новую деревню в Сысертском районе

Сразу две компании стали победителями торгов «ДОМ.РФ» на право аренды земельного участка для строительства нового микрорайона в Сысертском районе. Известно, что проект комплексного развития территории будет реализован в пяти километрах от села Черданцево. Аукцион выиграли ООО «Специализированный застройщик "Монолит Девелопмент"» (Москва) и ООО «Терра Ди Инканти» (Московская область, Подольск). Между этими компаниями заключен договор простого товарищества. Начальная цена торгов составляла 23,3 млн руб., в итоге право аренды продали за 43,6 млн руб.

Как уже писал DK.RU, под проект выделили земельный участок, площадью 249,3 га, который представлен незастроенными территориями и лесным массивом. Там планируют возвести 160 тыс. кв. м. жилья — индивидуальные и многоквартирные дома, а также объекты социальной инфраструктуры. При этом, застройщик должен передать «ДОМ.РФ» 5% жилых площадей. Срок реализации проекта — 10,5 лет.

Ранее стало известно, что по программе КРТ власти Екатеринбурга отдают под застройку участок на Вторчермете площадью 37 тыс. кв. м. Застройщика выберут на аукционе. Победителю торгов нужно будет реализовать проект в течение 13 лет.

Крупный уральский девелопер признан строительной компанией с лучшей репутацией в России

На прошлой неделе в Москве состоялась церемония награждения победителей федеральной премии «REПУТАЦИЯ». Уральский девелопер «Атомстройкомплекс» занял первое место в номинации «Строительные компании». Всего в этом году на награды в 15 номинациях претендовали около 200 компаний со всей страны, их оценивало более 30 экспертов градостроительной отрасли.

Как отметили в пресс-службе «АТОМа», отражением репутации застройщика в первую очередь являются успешно реализованные проекты. По объемам сделок за 9 месяцев 2023 г. «Атомстройкомплекс» входит в ТОП-5 девелоперов Екатеринбурга (по данным сервиса bnMAP.pro).

Большую часть своих объектов мы возводим на месте ветхого, аварийного и устаревшего жилфонда, тем самым качественно преобразовывая городскую среду. Помимо реализации собственных девелоперских проектов, в качестве генерального подрядчика и концессионера участвуем в проектировании, реконструкции и строительстве объектов социальной инфраструктуры. Общий объем вводимых компанией социальных объектов по итогам 2023 года превысит 100 тыс. кв. м, — сообщили в «АТОМе».

И добавили: накануне рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг компании «Атомстройкомплекс» до уровня A- (RU), прогноз «стабильный». Повышение рейтинга вызвано улучшением оценок за структуру управления, а также финансовой прозрачностью и ростом объема портфеля текущего производства.

Наше предприятие проходит процедуру постепенной реструктуризации, в ходе которой повышается прозрачность бизнес-процессов и управления, осуществляется цифровая трансформация всего цикла производства. На протяжении нескольких лет мы соблюдаем международные стандарты финансовой отчетности, размещаем облигации на московской бирже, — поясняет Андрей Батурин, финансовый директор компании «Атомстройкомплекс».

Отметим, что «REПУТАЦИЯ» — это первая премия на рынке недвижимости, которая оценивает не экономические и маркетинговые показатели, а вклад в развитие отрасли, личные и деловые качества руководителей и команд. Экспертный совет премии сравнивает и оценивает эффективность бизнес-процессов, системы управления компаниями, лидерские и личностные качества номинантов.

В Екатеринбурге снизился индекс кранов

По данным Уральской палаты недвижимости, в четвертом квартале 2023 г. число работающих кранов на жилых проектах города составило 163 штуки — на 14 меньше, чем третьем квартале. Напомним, индекс кранов — показатель, отражающий количество башенных кранов, установленных на строительных площадках жилых домов (без учета остановленных строек). Он является косвенным индексом строительной активности в жилой сфере.

В последние месяцы многие проекты перешли на завершающую стадию строительства. Заметное число было введено в эксплуатацию. Новые проекты продолжали выходить на рынок, но часть из них пока не перешли к активным строительным работам, — объясняют существенное снижение индекса кранов в УПН.

Напомним, что в течение всего года число непроданных новостроек на рынке Екатеринбурга остается высоким. Максимальный ассортимент был летом (более 51 тыс. квартир). Сейчас, по данным аналитической платформы bnMAP.pro, на первичном рынке Екатеринбурга присутствует около 49,3 тыс. квартир, из них только 2,1 тыс. сдана в эксплуатацию.

Льготная ипотека станет менее льготной

В правительстве РФ решили повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке. Как рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью газете Известия, пока обсуждается увеличение взноса до 25%, а потом и до 30%. По его словам, льготные программы могут оставить только для определенных категорий заемщиков. Ужесточение требований по льготной ипотеке, отметил Аксаков, поспособствует снижению спроса, что приведет к уменьшению цен на жилую недвижимость.

С 20 сентября правительство уже повысило с 15% до 20% минимальный первоначальный взнос для кредитов, выдаваемых по льготным программам. В октябре ЦБ предложил правительству вновь поднять минимальный первоначальный взнос с целью охлаждения рынка жилищных ссуд. На программы льготной ипотеки правительство планирует выделить 95 млрд руб. К концу года объем выдачи ипотеки достигнет 3,5 трлн руб.

О том, что правительство принимает «некоторые меры по увеличению первоначального взноса льготной ипотеки», сообщил журналистам в субботу, 2 декабря, вице-премьер Марат Хуснуллин на выставке-форуме «Россия». Программа действует до 1 июля 2024 г., но должна, по мнению чиновника, развиваться. По его словам, цель этой меры — снизить объем выдачи ипотеки.

Признаки перегрева в этом сегменте отмечал в последнем обзоре финстабильности и Центробанк, который неоднократно заявлял о необходимости ужесточения требований по программам с господдержкой. Так, указывалось в документе, на 1 ноября прирост на рынке ипотеки составил 34% в годовом выражении. И ключевым драйвером были именно массовые льготные программы, на которые приходится уже 63% от общего объема выданных ипотечных кредитов.

4 декабря замминистра финансов Иван Чебесков сообщил «Интерфаксу», что Минфин уже внес в правительство проект постановления с изменениями в программу льготной ипотеки. Правда, он не уточнил, до какого уровня может быть повышен минимальный первоначальный взнос. Сами застройщики убеждены, что корректировки госпрограммы рынку не навредят.

Льготная ипотека продолжает оставаться важной поддержкой строительного рынка, в 2023 году 50% сделок у нас прошло с привлечением ипотечных средств. Корректировка программы льготной ипотеки не критична для рынка. Она даст ощутимый эффект даже при изменении объема господдержки и минимального размера первоначального взноса. Главное, чтобы льготирование в принципе было продолжено, ведь каждый рубль, вложенный государством в субсидирование ипотеки, возвращается в бюджет в виде налогов. Активная стройка при этом провоцирует развитие смежных отраслей, инфраструктурных проектов, запускает механизм, приводящий к росту экономики региона в целом, — комментирует глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.

«Год стал не просто рекордным, а выдающимся». Уральские застройщики подводят итоги 2023 г.

Глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев дал традиционную итоговую пресс-конференцию, в ходе которой поделился результатами работы в 2023 г. и планами. По словам руководителя «АТОМа», девелопер сохранил свою позицию среди лидеров строительного рынка, выполнив большой объем работ по строительству и реконструкции. К декабрю ко вводу подготовлено 322 тыс. кв. м. недвижимости различного назначения, в том числе более 160 тыс. кв. м жилья и 128 тыс. кв.м социальных объектов. Окончательные итоги по вводу будут подведены в январе 2024 г..

2023 год стал не просто рекордным, а выдающимся и для нашей компании, и для города, и для области, — заявил Валерий Ананьев.

И анонсировал выход на новые площадки в 2024 г. Так, компания, в том числе, начнет возводить современное жилье на ул. Ирбитской на месте расселяемых ветхих и аварийных домов, и на ул. Парина в Академическом. А также начнет возведение нового жилого микрорайона на 75 000 кв. м на ул. Студенческой — в рамках проекта комплексного развития территорий. В планах компании есть и старт проекта индивидуального жилищного строительства в Среднеуральске.

Кроме того, по словам Валерия Ананьева, в будущем году «Атомстройкомплекс» планирует завершить строительство своего нового завода по выпуску твинблоков в Сысерти, а также возвести вторую линию завода по выпуску минеральной плиты в Богдановиче — этот проект компания реализует при финансовой поддержке Фонда развития промышленности.

Глава «АТОМа» добавил: компания участвует в подготовке кадров для строительной индустрии и выступает опорным работодателем кластера «Строительство» федерального проекта «Профессионалитет». В 2023 г. 250 учащихся профильных учебных заведений посетили производственные и строительные площадки «Атомстройкомплекса» с экскурсиями, полторы сотни студентов прошли ознакомительную практику, а 30% из них по окончании практики трудоустроились в компанию.

Читайте на DK.RU подробный отчет с большой пресс-конференции Валерия Ананьева: Новые заводы, коттеджный поселок и реконструкция домов-памятников — «АТОМные» планы. А также его рассказ о новой концепции Opera Tower.

У Южного автовокзала снесут последние частные дома

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки территории в границах улиц Щорса – 8 Марта – Островского – Московской. Пресс-служба горадминистрации сообщает, что на территории появятся шесть социальных учреждений: три встроенно-пристроенных детских сада, рассчитанных на 600 мест, два отдельно стоящих детсада на 400 мест и школа на 2000 учеников. Проект планируется реализовать в семь этапов.

Также запланирована застройка территории в границах ул. Островского – Айвазовского – Авиационная – Уктусская, уточняет «Уралинформбюро». Там появятся многоэтажные дома с жильем на 525,9 тыс. кв. м. Проект рассчитан до 2035 г., за это время там снесут 142 частных дома. Работать на территории будут несколько девелоперов, планируется строительство домов высотой от 6 до 33 этажей. В будущем жить в квартале смогут 17,5 тыс. человек.

Напомним, ранее стало известно, что под КРТ (комплексное развитие территорий) будет отдана площадка на Шарташе, где сейчас стоят дачи академиков. Развитием участка в 23,5 тыс. кв. м. на территории Шарташского лесопарка, где пока находятся старые дачи сотрудников УрО РАН, займется «Элит-групп» из Верхней Пышмы. Компания стала единственной, кого допустили до торгов. На участке появится гостиничный комплекс по типу базы отдыха.

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Один из старейших ТЦ Екатеринбурга переформатируют

О грядущей смене концепции ТЦ «Сити Центр» рассказал руководитель креативного отдела торгового центра Владимир Флеганов. Он отметил, что комплекс морально устарел и сейчас не может конкурировать с торговыми объектами, которые были спроектированы под эти задачи.

Мы хотим сосредоточиться на постепенном привлечении современных, молодежных и креативных резидентов, сделать площадку более интересной для молодежи. Есть планы открыть общепит. Также мы хотим проводить в «Сити Центре» разные мероприятия, лекции и мастер-классы. Для этого мы выделим часть площадей, — сказал Флеганов (цитата по 66.ru).

Здание на проспекте Ленина, 50, где расположен «Сити Центр» — памятник конструктивизма. Сейчас компания «Урал-Премьер Траст энд Консалтинг» (арендует объект с 1998 г.) собирается «переосмыслить историческую и культурную составляющие и задать зданию новую повестку».

В начале декабря в «Сити Центр» уже зашли арендаторы, деятельность которых соответствует новой концепции площадки: Фонд городских инициатив, проект «Дизайн-код Екатеринбурга», арт-пространство и ресейл-площадка «Маркет Арка».

Ранее DK.RU сообщил, что торговый центр «Сила воли» превратят из спортивного в интерьерный. Он полностью изменится к марту 2024 г. и будет переименован в интерьер-маркет «Уют-холл». Реконцепцией займется команда интерьерного центра Architector.

Добавим, что в 2022 г. старейший мебельный центр Екатеринбурга «Галерея 11» заметно расширил поле деятельности. Команда центра провела ребрендинг: к дизайнерской мебели добавили офисы, лекции и выставки.

«Глобальный проект» на федеральные деньги. В Екатеринбурге построили губернаторский лицей

В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга завершилось строительство Уральского Губернаторского лицея. Здание обладает рекордной для уральских школ площадью — 28 тыс. кв. метров, передовым оснащением и авангардной архитектурой. Максимум пространств в лицее трансформируются под задачи учителя. Помимо классов в лицее предусмотрен большой блок дополнительного образования, детский технопарк, общественный центр, спортивный блок с уличным стадионом.

Генеральным подрядчиком по разработке рабочей документации и строительству выступила компания «Атомстройкомплекс». На возведение здания, его оснащение мебелью, сложным мультимедийным и спортивным оборудованием у строителей ушло два года. Проект реализован за счет федерального инфраструктурного кредита, который привлек губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Впервые в своей практике мы сделали двухуровневый спортивный зал с беговой дорожкой по периметру второго уровня. Реализовали в школе собственный скалодром, где можно проводить соревнования на высоком уровне. В актовом зале установили трибуны с электроприводом, с помощью которых можно менять конфигурацию зала, а в спортивном зале – мобильные перегородки. Реализация такого глобального проекта дала новые компетенции всем участникам процесса. Все, чему мы научились на строительной площадке лицея, непременно будем применять в будущих проектах школ, — рассказал Валерий Ананьев, генеральный директор «АТОМа».

Отметим, что «Атомстройкомплекс» является постоянным партнером правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга в реализации объектов социальной инфраструктуры и сложных технологических объектов. В портфолио компании — более трех десятков образовательных учреждений.

В этом году мы ввели более 100 тыс. кв. м социальных объектов, причем не типовых, а передовых. Это и Дворец водных видов спорта, и детский сад в Мичуринском. Готовим к вводу первую школу, построенную в рамках государственно-частного партнерства, и будем осуществлять ее техническую эксплуатацию. Тренд на строительство современных инфраструктурных объектов будет продолжен. В 2024 году мы планируем ввести девятиэтажную поликлинику в Академическом, а также три новые школы: на 1200 мест в Академическом, на 1500 мест в Пионерском микрорайоне и на 400 мест в Пышме, — добавил глава «Атомстройкомплекса»

Для СУНЦ УрФУ возведут современное здание на окраине города

Здание Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) в кампусе Уральского федерального университета будет построено в рамках программы по созданию университетских кампусов мирового уровня, стартовавшей в России в 2021 г. В настоящее время на строительной площадке будущего здания СУНЦ завершена инженерная подготовка территории. Активная фаза строительно-монтажных работ запланирована на начало 2024 г. К ноябрю 2025 г. компания «Синара-Девелопмент» должна сдать объект в эксплуатацию.

Авторы проекта хотели, чтобы новый корпус лицея УрФУ отличался от стереотипных школьных зданий прямоугольной формы.

Композиция проектируемого здания СУНЦ представляет собой центральное рекреационное ядро — атриум, от которого лучами расходятся функциональные блоки: учебный, спортивный, медицинский, административный, обеденный, а также психологической разгрузки. Фасады здания лицея решены в современном стиле архитектурного конструктивизма, с применением большеформатных витражей, окон, максимального остекления, — говорит главный архитектор проекта Лариса Синилова.

В СУНЦе будет обсерватория и несколько лабораторий. Общая площадь нового корпуса лицея составит 24 тыс. кв. м, в нем смогут обучаться 1175 человек.

Напомним, что СУНЦ УрФУ занял 26-е место в августовском рейтинге лучших школ страны по конкурентоспособности выпускников агентства RAEX. Вместе с СУНЦ в него вошли еще 15 свердловских школ.

Ранее DK.RU показал, каким будет Институт радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ УрФУ в Новокольцовском микрорайоне.

Сбербанк продал офис в центре Екатеринбурга

Уральский Сбербанк продал свой офис на Гоголя, 44, который находится рядом с центральным офисом банка на ул. Куйбышева. Напомним, 11-этажное здание площадью 16,5 тыс. кв. м., земельный участок и стоянка на 136 машино-мест, были выставлены на продажу в конце октября за 910,3 млн руб.

В пресс-службе Уральского Сбербанка DK.RU подтвердили, что продажа состоялась:

Аукцион состоялся, покупатель определен. После продажи здания банк планирует арендовать часть площадей для размещения своих сотрудников. Значительная часть специалистов, работавших в этом здании, переехала в новый современный технохаб площадью 27 тыс. кв. м., который Сбер открыл в Екатеринбурге год назад.

По данным «Ъ-Урал», новым владельцем здания на Гоголя, 44 стало АО «Управляющая компания "Инвестстрой"», действующее в качестве доверительного управляющего Комбинированным закрытым паевым инвестиционным фондом «ГринЯрд».

Ранее DK.RU писал о том, что компания «Регион Бизнес Недвижимость» вновь выставила на продажу оcoбняк «Pязанoв» на пepесечении ул. Горькoгo и Kaрла Mаpксa. Трехэтажное здание в неоклассическом стиле находится в одной из лучших локаций Екатеринбурга. Покупателей на него ищут не первый год, особняк оценен в 1,2 млрд руб.

Также сообщалось, что на продажу в очередной раз выставили ТРЦ «Алатырь». Минимальная цена объекта — 1,528 млрд руб.

Фото: DK.RU, НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»