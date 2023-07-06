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На рынке новостроек Екатеринбурга очередной рекорд: 50 тысяч непроданных квартир

На рынке новостроек Екатеринбурга очередной рекорд: 50 тысяч непроданных квартир
Иллюстрация: ru.freepik.com

По количеству сделок в сегменте нового жилья рынок Екатеринбурга вернулся к пиковым показателям 2021 года. Но «поглотить» весь объем предложений девелоперов покупатели не могут.

#НОВОСТРОЙКИ#НОВОСТИ

По данным аналитической платформы bnMAP.pro, в середине 2023 г. число нереализованных квартир на первичном рынке жилья Екатеринбурга превысило уровень в 50 тысяч. Текущий показатель почти на 70% выше зафиксированного в июне 2022 г.

При этом из лишь 2,6 тыс. квартир из 50 тыс. непроданных сданы в эксплуатацию. Остальные находятся на разных стадиях строительства. Рост предложения на рынке новостроек обеспечивается и за счет запуска новых очередей, и благодаря выходу на рынок новых проектов.

На рынке новостроек Екатеринбурга очередной рекорд: 50 тысяч непроданных квартир 1

Источник инфографики: bnMAP.pro

Так, этой весной индекс кранов в Екатеринбурге вырос на 6% — до 149 штук.

Напомним, что в марте число нереализованных квартир в новостройках достигло 44,8 тыс., а уже к началу мая выросло до 47,1 тысячи (+5% к предыдущему месяцу и 61% к апрелю 2022 г.). Доля готовых (сданных в эксплуатацию) квартир в этой цифре была невелика — 7,3%

Ранее партнер bnMAP.pro по Екатеринбургу и Свердловской области Михаил Хорьков отмечал, что в мае по количеству сделок рынок Екатеринбурга вернулся к пиковым показателям 2021 года. Причины феномена — быстрое восстановление ипотечного спроса и эффект «семейной ипотеки», а также значительное расширение рыночного ассортимента.  

Автор: Виктория Говорковская
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