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Власти Екатеринбурга отдадут под КРТ участок на Вторчермете, площадью 37,4 тыс. кв. м

Власти Екатеринбурга отдадут под КРТ участок на Вторчермете, площадью 37,4 тыс. кв. м
Иллюстрация: Яндекс.Карты

На его территории находится легендарное заброшенное здание, которое администрация пыталась продать, чтобы возвести на его месте общежитие, а также 14 жилых домов.

#РЕНОВАЦИЯ#НОВОСТИ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о комплексном развитии территории жилой застройки квартале ул. Патриса Лумумбы — Мусоргского — переулка Газорезчиков на Вторчермете. Под застройку отдадут участок площадью 37,4 тыс. кв. м. Документация по планировке территории, необходимая для заключения договора, должна быть подготовлена в течение полугода. Постановление опубликовано в «Екатеринбургском вестнике».

В документе указано, что застройщика выберут на аукционе. Победителю торгов нужно будет реализовать проект КРТ в течение 13 лет.

Для этого придется расселить и снести 14 двухэтажных многоквартирных домов 1950-х гг постройки, а также демонтировать одноэтажное здание и то, что осталось от дома на Мусоргского, 6. Как уже писал DK.RU, девятиэтажный дом был построен в 1980-е гг, но из-за ошибки, допущенной при проектировании, фундамент треснул. Здание признали аварийным, жильцов расселили. Дом стоял заброшенным в течение 14 лет. Участок, на котором расположен дом, мэрия пыталась выставить на торги.  

В числе условий для заключения договора — подготовка проектно-сметной документации и строительства отдельно стоящего садика на 225 мест, который в перспективе необходимо передать на баланс муниципалитета.

Ранее DK.RU сообщал, что в конце августа администрация выставила на торги три участка под КРТ жилой застройки. Они расположены в разных районах города — в Пионерском, Завокзальном и на Уктусе.

Автор: Елизавета Порошина
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