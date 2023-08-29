Три площадки под КРТ выставлены на аукцион в Екатеринбурге

Соответствующие постановления подписал мэр Алексей Орлов. Они расположены в разных районах города — в Пионерском, Завокзальном и на Уктусе.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал три постановления о проведении аукционов на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в районе улиц Вилонова (Пионерский район), Летчиков (Завокзальный) и Кварцевой (Уктус). Торги должны состояться в течение 45 дней после принятия постановлений. Всего под снос пойдет 18 домов, уточняет 66.RU.

В границах Вилонова и Учителей под развитие подпадает территория площадью 20 447 кв. м. Сейчас на участке строят шесть жилых домов общей площадью 3 тыс. кв. м. В рамках проекта расселят 78 помещений и возведут около 79 тыс. кв. м недвижимости. Начальная стоимость контракта — 500,6 тыс. руб., шаг аукциона — 25 тыс. руб.

В Завокзальном микрорайоне на улице Летчиков снесут семь домов 1940–1950 гг. постройки. В планах — расселить 132 помещения и возвести более 63,5 тыс. кв. м жилья. Торги начнутся с 428,79 тыс. руб., шаг аукциона — 20 тыс. руб.

Третий участок находится на улице Кварцевой. Здесь стоят пять жилых домов. Всего расселят 42 помещения. Начальная цена аукциона — 220,67 тыс. руб., шаг аукциона — 10 тыс. руб.

Всего под программу КРТ попадает более 1,3 тыс. объектов в Екатеринбурге — дома до пяти этажей, построенные по 1970 год включительно, дома без централизованных коммунальных сетей и изношенные деревянные дома.

По мнению участников строительного рынка, основную сложность для будущего застройщика будет представлять не расселение жителей домов, а переговоры с инвесторами находящегося на территории недостроенного офисного центра «Бриг».

Напомним, многострадальный БЦ «Бриг» продали «ЦСР Групп». Покупатель смог снизить первоначальную сумму предложения в два раза — с 409,4 млн руб. до 205,1 млн руб.

Застройщик «Брига» попал в тюрьму за убийство судебного пристава. После этого на БЦ наложили арест. Затем он отошел ООО «Центр строительных технологий», но данная организация была признана банкротом. Бизнес-центр, как и другое имущество компании, был выставлен на торги.

Недвижимость удалось продать на этапе публичного предложения, когда цена на лот не растет, а постепенно снижается. Так продают имущество, которое не удалось реализовать на нескольких предыдущих аукционах.

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