Многострадальный БЦ «Бриг» продали «ЦСР Групп». История недостроя продолжается?

Недостроенный бизнес-центр продали в два раза дешевле, чем планировалось, несмотря на то, что на его покупку было подано три заявки. Еще в 2019 г. эксперты пришли к выводу, что его проще снести.

Недостроенный БЦ «Бриг» за Основинским парком приобрела компания «ЦСР Групп». Покупатель смог снизить первоначальную сумму предложения в два раза — с 409,4 млн руб. до 205,1 млн руб., сообщает 66.RU.

Застройщик «Брига» попал в тюрьму за убийство судебного пристава. После этого на БЦ наложили арест. Затем он отошел ООО «Центр строительных технологий», но данная организация была признана банкротом. Бизнес-центр, как и другое имущество компании, был выставлен на торги.

Недвижимость удалось продать на этапе публичного предложения, когда цена на лот не растет, а постепенно снижается. Так продают имущество, которое не удалось реализовать на нескольких предыдущих аукционах.

«Объективно оценить такого рода объекты могут только те, кто обладает определенной квалификацией. Например, застройщики. Надо понять, насколько здание в его нынешнем виде требует финансовых вложений. Но исходя из того, что поступило три заявки на такой своеобразный объект, условия сделки более чем достойные», — считает руководитель аукционного дома «Торги-ру» Андрей Окулов.

ООО «ЦСР Групп» в равных долях владеют Олег Качусов и Андрей Лялин. Они же являются учредителями «СК Интег», известной по достройке жилого комплекса «Да Винчи» и планам по строительству медицинского центра во дворе дома на Эльмаше.

Напомним, в 2019 г. недостроенный бизнес-центр «Бриг», расположенный на ул. Вилонова, был признан непригодным для завершения строительства и дальнейшей эксплуатации. К такому выводу пришли эксперты бюро «Гарантия», которые проводили экспертизу по заданию свердловского арбитража в рамках разбирательства по банкротству «БСУ-Групп» — компания возводила объект.

«Фактически монолитный железобетонный каркас здания, выполненный в ходе проведения работ по договору генерального подряда компанией «БСУ-Групп», не пригоден к продолжению строительства объекта», — отмечают эксперты.

В 2020 г. «Бриг» выставили на продажу за полмиллиарда рублей. В объявлении говорилось, что будет актуальным размещение там медицинского центра, офиса для органов государственной власти, отраслевого кластера или IT-коворкинга.

В 2023 г. «Бриг» стал главной проблемой новой площадки под КРТ. Площадка находится на пересечении ул. Вилонова и Учителей, рядом с Основинским парком. Ее градостроительный потенциал составляет 38,8 тыс. кв. м. Сейчас на этой территории, кроме БЦ «Бриг», находится шесть двухэтажных кирпичных домов 1950-х гг. постройки.

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