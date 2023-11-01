Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 02.11
93,28
98,43
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Под Екатеринбургом хотят построить новую деревню: 160 тыс. квадратов жилья на 250 га

Под Екатеринбургом хотят построить новую деревню: 160 тыс. квадратов жилья на 250 га
Иллюстрация: DK.RU

Участок под застройку находится в 18 км от Сысерти. Подразумевается строительство индивидуальных и малоэтажных многоквартирных жилых домов. Срок реализации проекта — 10,5 лет.

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

В Свердловской области на торги выставили право аренды земельного участка в Сысертском районе для строительства 160 тыс. кв. м жилья по программе комплексного развития территорий (КРТ). 

Участок площадью 249,3 га в 5 км от с. Черданцево на аукцион выставил ДОМ.РФ. Начальная цена права аренды составляет 23,34 млн руб. Торги пройдут 1 декабря, заявки на участие будут принимать до 27 ноября.

В составе лота — право аренды земли под комплексное освоение территории с градпотенциалом не менее 160 тыс. кв. м жилья. Доля помещений в будущем жилом квартале, которые застройщик будет обязан передать госкомпании, составляет 5%.

По данным представителей площадки, окружение представлено незастроенными территориями и лесным массивом. В окрестностях села находятся многочисленные дома отдыха и природные достопримечательности. До Сысерти — около 18 км, до Екатеринбурга — около 22 км. Срок реализации проекта — 10,5 лет.

Отмечается, что, помимо индивидуальных и малоэтажных многоквартирных жилых домов, здесь предполагается обустройство детских и спортивных площадок, размещение объектов инфраструктуры, благоустройство и озеленение.

Напомним, что по программе КРТ власти Екатеринбурга отдают под застройку участок на Вторчермете площадью 37 тыс. кв. м. Застройщика выберут на аукционе. Победителю торгов нужно будет реализовать проект КРТ в течение 13 лет. Для этого придется расселить и снести 14 двухэтажных многоквартирных домов 1950-х гг. постройки, а также демонтировать одноэтажное здание и то, что осталось от дома на Мусоргского, 6. Как уже писал DK.RU, девятиэтажный дом был построен в 1980-е гг., но из-за ошибки, допущенной при проектировании, фундамент треснул. Здание признали аварийным, жильцов расселили. Дом стоял заброшенным в течение 14 лет.

В числе условий для заключения договора — подготовка проектно-сметной документации и строительства отдельно стоящего садика на 225 мест, который в перспективе необходимо передать на баланс муниципалитета.

Читайте также на DK.RU: Три площадки под КРТ выставлены на аукцион в Екатеринбурге.

Автор: Татьяна Юстус
Самое читаемое
  • «Счастье такое долго продлиться не может». Наталья Зубаревич о росте ОПК и строек на Урале«Счастье такое долго продлиться не может». Наталья Зубаревич о росте ОПК и строек на Урале
  • Туалеты по цене квартиры установят в центре Екатеринбурга в ноябреТуалеты по цене квартиры установят в центре Екатеринбурга в ноябре
  • Беспорядки в аэропорту Махачкалы. Владимир Путин собирает совещание. ГлавноеБеспорядки в аэропорту Махачкалы. Владимир Путин собирает совещание. Главное
  • Мобильные операторы отменят платную раздачу интернета. Но не все. Кто отказался?Мобильные операторы отменят платную раздачу интернета. Но не все. Кто отказался?
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.