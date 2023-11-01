Под Екатеринбургом хотят построить новую деревню: 160 тыс. квадратов жилья на 250 га

Участок под застройку находится в 18 км от Сысерти. Подразумевается строительство индивидуальных и малоэтажных многоквартирных жилых домов. Срок реализации проекта — 10,5 лет.

В Свердловской области на торги выставили право аренды земельного участка в Сысертском районе для строительства 160 тыс. кв. м жилья по программе комплексного развития территорий (КРТ).

Участок площадью 249,3 га в 5 км от с. Черданцево на аукцион выставил ДОМ.РФ. Начальная цена права аренды составляет 23,34 млн руб. Торги пройдут 1 декабря, заявки на участие будут принимать до 27 ноября.

В составе лота — право аренды земли под комплексное освоение территории с градпотенциалом не менее 160 тыс. кв. м жилья. Доля помещений в будущем жилом квартале, которые застройщик будет обязан передать госкомпании, составляет 5%.

По данным представителей площадки, окружение представлено незастроенными территориями и лесным массивом. В окрестностях села находятся многочисленные дома отдыха и природные достопримечательности. До Сысерти — около 18 км, до Екатеринбурга — около 22 км. Срок реализации проекта — 10,5 лет.

Отмечается, что, помимо индивидуальных и малоэтажных многоквартирных жилых домов, здесь предполагается обустройство детских и спортивных площадок, размещение объектов инфраструктуры, благоустройство и озеленение.

Напомним, что по программе КРТ власти Екатеринбурга отдают под застройку участок на Вторчермете площадью 37 тыс. кв. м. Застройщика выберут на аукционе. Победителю торгов нужно будет реализовать проект КРТ в течение 13 лет. Для этого придется расселить и снести 14 двухэтажных многоквартирных домов 1950-х гг. постройки, а также демонтировать одноэтажное здание и то, что осталось от дома на Мусоргского, 6. Как уже писал DK.RU, девятиэтажный дом был построен в 1980-е гг., но из-за ошибки, допущенной при проектировании, фундамент треснул. Здание признали аварийным, жильцов расселили. Дом стоял заброшенным в течение 14 лет.

В числе условий для заключения договора — подготовка проектно-сметной документации и строительства отдельно стоящего садика на 225 мест, который в перспективе необходимо передать на баланс муниципалитета.

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