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Территорию Шарташа, где стоят дачи академиков, все-таки отдают под КРТ

Территорию Шарташа, где стоят дачи академиков, все-таки отдают под КРТ
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Госкорпорация ДОМ.РФ с третьего раза нашла подрядчика для развития территории. Торги выиграла компания из Верхней Пышмы «Элит-групп», которая забрала участок по цене двухкомнатной квартиры.

#ТОРГИ#НОВОСТИ

Развитием участка в 23,5 тыс. кв. м. на территории Шарташского лесопарка, где находятся дачи сотрудников УрО РАН, займется «Элит-групп» из Верхней Пышмы. Компания стала единственной, кого допустили до торгов. И предполагается, что она может быть связана с семьей заместителя председателя Заксобрания Армена Карапетяна — директором компании является Акоп Арменович Карапетян.

Победитель торгов должен заключить с ДОМ.РФ (участок находился в федеральной собственности) договор о комплексном развитии незастроенной территории и построить на участке гостиничный комплекс по типу базы отдыха.

РБК-Екатеринбург со ссылкой на экспертов сообщает, что несмотря на низкую стоимость участка (его продали за 7 млн руб.), условия его застройки будут экономически невыгодными. Во-первых, большая часть Шарташского лесопарка, где находится участок, расположена в особо охраняемой природной зоне. Застройщик должен будет согласовать проект планировки территории с контролирующими органами. Во-вторых, он не сможет использовать стоящие на земле объекты, а должен будет снести их и построить здание гостиницы. При этом проект и архитектурный облик компания «Элит-групп» обязана будет согласовать с госкорпорацией ДОМ.РФ.

Как уже писал DK.RU, строительство дач УрО РАН в Шарташском лесопарке началось в 1957 г. Их арендовали сотрудники институтов. Постройки планировали снести в 1970-е, но этого не произошло. К 2021 г. постройки серьезно обветшали и перестали пользоваться популярностью, поэтому было принято решение об их продаже.

Добавим, что продать участок удалось с третьего раза. Первый раз торги объявили в 2021 г., второй раз они состоялись во втором квартале текущего года. Третий раз прошли 27 октября.

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Автор: Елизавета Порошина
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