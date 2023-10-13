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В Екатеринбурге выставлен на торги объект культурного наследия. Цена — 48,8 млн

В Екатеринбурге выставлен на торги объект культурного наследия. Цена — 48,8 млн
Иллюстрация: 2GIS

Администрация города готова расстаться со «Зданием Страховой кассы» на Пушкина, 28. В документах оно обозначено как музей. Постройка оценена в 27,9 млн руб., земельный участок — в 20,9 млн руб.

#ТОРГИ#НОВОСТИ

«Здание Страховой кассы» расположено рядом с Литературным кварталом. Оно было простроено в 1924 г. на территории усадьбы Гилевых. До 2010-х гг. на Пушкина, 28 находился противотуберкулезный диспансер, сейчас здание пустует. Оно признано объектом культурного наследия регионального значения.

Площадь двухэтажной постройки с подвалом и чердаком составляет 468 кв. м.  

Покупатель будет обязан подключить дом-памятник к коммуникациям и содержать согласно требованиям законодательства. Кроме того, в течение пяти лет он не сможет его перепродать.

Рыночная стоимость здания составляет 27,9 млн руб., земельного участка под ним — 20,9 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются с 12 октября до 7 ноября. Торги пройдут 13 ноября. Шаг аукциона — 2,4 млн руб.

Ранее DK.RU сообщил, что городские власти в очередной раз выставили на торги легендарную гостиницу «Мадрид». Речь шла об аренде на 49 лет. Хотя цена лота была смехотворной, торги не состоялись.

Напомним, что мэрия Екатеринбурга хочет передать бизнесу 12 помещений под коммерцию. 2 ноября состоится электронный аукцион на право аренды объектов нежилого фонда, принадлежащих городу. В числе лотов — помещения в центре Екатеринбурга: на ул. Антона Валека и Декабристов.

Автор: Виктория Говорковская
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