Мэрия Екатеринбурга передаст бизнесу 12 помещений под коммерцию
2 ноября состоится электронный аукцион на право аренды объектов нежилого фонда, принадлежащих городу. В числе лотов — помещения в центре Екатеринбурга: на ул. Антона Валека и Декабристов.
Департамент по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) выставил на торги 12 нежилых объектов. Предполагается, что они заинтересуют компании малого и среднего бизнеса.
Власти готовы передать в аренду помещения по адресам:
— Антона Валека, 12;
— Малышева, 1;
— Гаринский, 16;
— Московская, 48а;
— Отдыха, 93;
— Бажова, 103;
— Декабристов, 16/18;
— Ильича, 5;
— Калиновский, 3;
— Красных Командиров, 39а;
— Агрономическая, 37;
— Трактористов, 17.
Заявки на участие в торгах принимаются до 30 октября 2023 г. Открытый аукцион состоится 2 ноября.
Напомним, что в Екатеринбурге выставили на продажу БЦ в центре города. Здание принадлежало компании «Уником Партнер» (признана банкротом) Игоря Кузьмина. Шестиэтажный «офисник» оценен в 160 млн руб.
Ранее DK.RU сообщил, что микропредприятие из Петербурга заблокировало торги на строительство дорог на ВИЗе. Компания «Авангард» подала жалобу в ФАС на городское Управление капитального строительства из-за условий торгов. Примечательно, что ей меньше года и в ее штате нет сотрудников.