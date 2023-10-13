Мэрия Екатеринбурга передаст бизнесу 12 помещений под коммерцию

2 ноября состоится электронный аукцион на право аренды объектов нежилого фонда, принадлежащих городу. В числе лотов — помещения в центре Екатеринбурга: на ул. Антона Валека и Декабристов.

Департамент по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ) выставил на торги 12 нежилых объектов. Предполагается, что они заинтересуют компании малого и среднего бизнеса.

Власти готовы передать в аренду помещения по адресам:

— Антона Валека, 12;

— Малышева, 1;

— Гаринский, 16;

— Московская, 48а;

— Отдыха, 93;

— Бажова, 103;

— Декабристов, 16/18;

— Ильича, 5;

— Калиновский, 3;

— Красных Командиров, 39а;

— Агрономическая, 37;

— Трактористов, 17.

Заявки на участие в торгах принимаются до 30 октября 2023 г. Открытый аукцион состоится 2 ноября.

Напомним, что в Екатеринбурге выставили на продажу БЦ в центре города. Здание принадлежало компании «Уником Партнер» (признана банкротом) Игоря Кузьмина. Шестиэтажный «офисник» оценен в 160 млн руб.

Ранее DK.RU сообщил, что микропредприятие из Петербурга заблокировало торги на строительство дорог на ВИЗе. Компания «Авангард» подала жалобу в ФАС на городское Управление капитального строительства из-за условий торгов. Примечательно, что ей меньше года и в ее штате нет сотрудников.