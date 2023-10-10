Микропредприятие из Петербурга заблокировало торги на строительство дорог на ВИЗе

Компания «Авангард» подала жалобу в ФАС на городское Управление капитального строительства из-за условий торгов. Примечательно, что ей меньше года и в ее штате нет сотрудников.

Управление капитального строительства Екатеринбурга выставило на торги два лота на проведение дорожных работ в микрорайоне «ВИЗ-Правобережный».

Первый тендер (на 5,9 млрд руб.) — на реконструкцию улицы Татищева на нескольких участках: от Красноуральской до Викулова, от Викулова до Лоцмановых, от Лоцмановых до Юрия Исламова. Для каждого участка определена цена, но они объединены в одну закупку.

Второй тендер (на 4,7 млрд руб.) — на строительство улицы Юрия Исламова на участке от Татищева до Металлургов с реконструкцией развязки и улицы Татищева на участке от ул. Юрия Исламова до Срединного кольца.

Стартовая цена обоих лотов составила 10,6 млрд руб.

Компания «Авангард» из Петербурга посчитала, что организатор закупки укрупнил лоты и сделал исполнение контрактов одним хозяйствующим субъектом «заведомо невозможным», и пожаловалась в ФАС.

Указанными действиями по укрупнению лота заказчик ограничивает конкуренцию, что повлечет отказ от участия в торгах лиц, заинтересованных в выполнении работ на определенном объекте, на определенной территории», — говорится в жалобе (цитата по РБК).

В ответ на обращение ФАС остановила определение подрядчиков по обоим тендерам.

Примечательно, что предприятие «Авангард» было зарегистрировано в Санкт-Петербурге 30 декабря 2022 г. В его штате нет сотрудников. И до сих пор компания не принимала участие в госзакупках.

Ранее компания из Москвы сочла ненадлежащим подход горадминистрации Екатеринбурга к проведению конкурса на благоустройство набережной реки Исети на участке от ул. Куйбышева до ул. Декабристов. И тоже пожаловалась в ФАС.

Напомним, что мэрии Екатеринбурга пришлось отказаться от застройки пляжа Верх-Исетского пруда жилыми высотками. Горожане написали открытое письмо, организовали 6 сентября протестный флешмоб на берегу пруда.