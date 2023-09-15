Мэрия Екатеринбурга отказалась от застройки пляжа Верх-Исетского пруда

В августе горадминистрация вынесла на общественное обсуждение проект застройки территории района «ВИЗ-Правобережный». Жители выступили против появления многоэтажек у воды.

Жителям ВИЗа не понравилась перспектива появления трех небоскребов (один предназначен для областного правительства) и паркинга у пруда, на месте частного сектора. Эта идея заложена в проект застройки территории планировочного района «ВИЗ-Правобережный». Он был вынесен на общественное обсуждение в августе.

Горожане написали в мэрию открытое письмо, организовали 6 сентября протестный флешмоб на берегу пруда. 92 человека оставили замечания к проекту застройки.

Похоже, что городские власти к ним прислушались и от непопулярной идеи отказались.

Предложение подлежит учету в части исключения размещения многоэтажной жилой застройки и многоуровневого паркинга по улице Фролова. В части сохранения индивидуальной жилой застройки предложение подлежит учету, — указано в результатах общественных слушаний.

Ранее DK.RU сообщил, что мэрия передаст планирование строек своей структуре. За разработку проектов планировки и межевания участков для крупных или значимых для Екатеринбурга строек будет отвечать «Мастерская Генплана». Эта структура подчиняется Главархитектуры. Частникам придется «подвинуться».

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