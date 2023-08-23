Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 23.08
94,11
102,75
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

На мэрию Екатеринбурга пожаловались в ФАС. Причина — тендер на 1,2 млрд руб.

На мэрию Екатеринбурга пожаловались в ФАС. Причина — тендер на 1,2 млрд руб.
Иллюстрация: DK.RU

Компания из Москвы сочла подход горадминистрации к проведению конкурса на благоустройство набережной реки Исети на участке от ул. Куйбышева до ул. Декабристов ненадлежащим.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

Конкурс на благоустройство набережной реки Исети на участке от улицы Куйбышева до Декабристов проходил в августе. Согласно условиям, подрядчик должен провести работы в два этапа: на первом — привести в порядок левый берег, на втором — правый. Начальная цена торгов составила 1,2 млрд руб. Завершить благоустройство необходимо к ноябрю 2025 г. 

Конкурс выиграла компания «Городское управление дорожно-строительных работ» (с января 2021 г. по март 2023 г. она выиграла 11 муниципальных тендеров на 7,85 млрд. руб.).

Юристы московской компания «Лидер» посчитали, что управление капстроительства нарушило порядок осуществления закупки и ненадлежащим образом установило порядок оценки заявок на участие в конкурсе. Они пожаловались на действия заказчика в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщает РБК.   

На тендер заявлялась еще одна компания. Однако ее название не раскрывается. Процедуру подписания договора с ГУДСР приостановили до публикации решения ФАС.

Ранее DK.RU сообщил, что компании хоккеиста Дацюка разрешили изменить берег и дно Исети ради гостиницы. Рабочие уже вырубили большую часть деревьев на участке от ул. Декабристов до Белинского и сделали земляную насыпь, сузив русло реки. Хотя берег относится к зоне охраняемого природного ландшафта.

Автор: Виктория Говорковская
Самое читаемое
  • Армянские автодилеры жалуются на запрет реэкспорта в РоссиюАрмянские автодилеры жалуются на запрет реэкспорта в Россию
  • «Дисциплинированная рабочая сила»: Борис Титов агитирует трудоустраивать заключенных«Дисциплинированная рабочая сила»: Борис Титов агитирует трудоустраивать заключенных
  • «Роскосмос» сообщил о крушении станции «Луна-25». Российская лунная программа окончена?«Роскосмос» сообщил о крушении станции «Луна-25». Российская лунная программа окончена?
  • Как компания из Екатеринбурга купила заводы Viessmann и стала партнером госкорпорацийКак компания из Екатеринбурга купила заводы Viessmann и стала партнером госкорпораций
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.