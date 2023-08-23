На мэрию Екатеринбурга пожаловались в ФАС. Причина — тендер на 1,2 млрд руб.

Компания из Москвы сочла подход горадминистрации к проведению конкурса на благоустройство набережной реки Исети на участке от ул. Куйбышева до ул. Декабристов ненадлежащим.

Конкурс на благоустройство набережной реки Исети на участке от улицы Куйбышева до Декабристов проходил в августе. Согласно условиям, подрядчик должен провести работы в два этапа: на первом — привести в порядок левый берег, на втором — правый. Начальная цена торгов составила 1,2 млрд руб. Завершить благоустройство необходимо к ноябрю 2025 г.

Конкурс выиграла компания «Городское управление дорожно-строительных работ» (с января 2021 г. по март 2023 г. она выиграла 11 муниципальных тендеров на 7,85 млрд. руб.).

Юристы московской компания «Лидер» посчитали, что управление капстроительства нарушило порядок осуществления закупки и ненадлежащим образом установило порядок оценки заявок на участие в конкурсе. Они пожаловались на действия заказчика в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщает РБК.

На тендер заявлялась еще одна компания. Однако ее название не раскрывается. Процедуру подписания договора с ГУДСР приостановили до публикации решения ФАС.

Ранее DK.RU сообщил, что компании хоккеиста Дацюка разрешили изменить берег и дно Исети ради гостиницы. Рабочие уже вырубили большую часть деревьев на участке от ул. Декабристов до Белинского и сделали земляную насыпь, сузив русло реки. Хотя берег относится к зоне охраняемого природного ландшафта.