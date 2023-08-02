В Екатеринбурге выбирают подрядчиков для благоустройства набережной Исети за 1,2 млрд руб.

Согласно документации, размещенной на сайте Госзакупок, власти планируют обустроить участок от ул. Куйбышева до Декабристов. Работы завершатся осенью 2025 г.

Администрация Екатеринбурга объявила открытый конкурс по отбору компании, которая займется благоустройством набережной реки Исеть от ул. Куйбышева до Парка им. Маяковского. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Начальная цена торгов — 1,2 млрд руб. Эти средства планируют потратить на проведение двух этапов работ: сначала обустроят левый берег Исети, от ул. Куйбышева до ул. Декабристов, затем — правый берег Исети в границах этих же улиц. Предполагается, что 491 млн руб. будет выделен в 2024 г., еще 709 млн руб. — в 2025 г. Завершить благоустройство должны к ноябрю 2025 г.

Прим заявок продлится до 17 августа. Итоги конкурса планируют подвести 22 августа.

Ранее DK.RU писал, что проект благоустройства набережной Исети на участке от ул. Декабристов до ул. Белинского презентовал архитектор Тимур Абдуллаев. В его основе лежит идея объединения садов Нурова, Ошурова и Давыдова в один большой сад. Совет по развитию общественных пространств при Администрации Екатеринбурга этот проект утвердил.

Кроме этого, Совет по развитию общественных пространств одобрил концепции других проектов по благоустройству набережной Исети. Так, концепцию благоустройства в границах от квартала Clever Park до улицы Щорса разработало архитектурное бюро Арт Хаус — участок набережной планируют сохранить в естественном состоянии, оборудовать прогулочные маршруты и зоны для спорта и отдыха. А на участке от ул. Лыжников до ул. Академика Павлова планируют соорудить пешеходные дорожки, видовые точки, детские и спортивные площадки. Благоустройство участка рассчитывают начать в 2024 г.

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