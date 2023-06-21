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Еще одну часть набережной у Исети сделают красивой

Еще одну часть набережной у Исети сделают красивой
Иллюстрация: рендер проекта

Согласно утвержденному властями плану, 70% благоустраиваемой территории будет засажено многолетними растениями, кустарниками и деревьями. Предусмотрены и спортивные площадки, и места для пикника.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

Набережную Исети в районе ул. Лыжников в Екатеринбурге начнут благоустраивать в 2024 г. Концепцию благоустройства набережной от ул. Лыжников до ул. Академика Павлова утвердил Совет по развитию общественных пространств города.

Согласно проекту, набережную поделят на три зоны: верхняя часть с пешеходными дорожками, средняя с видовыми точками, детскими и спортивными площадками и местом для проведения мероприятий и нижняя — с местами для отдыха у реки.

Сообщается, что при создании концепции учитывались особенности региона: покрытия, цвета и материалы перекликаются с исторической застройкой Екатеринбурга. На набережной появится несколько арт-объектов, посвященных истории и будущему Уктуса. Создавать их будут местные художники.

Вдоль реки высадят многолетние растения, кустарники, лиственные и хвойные деревья, в том числе дикую вишню и абрикос. Всего благоустроят более 2 Га, озеленение займет около 70% территории.

Ранее DK.RU писал, что в ближайшее время в городе также благоустроят Верх-Исетский пляж. 

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Автор: Александра Клименко
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