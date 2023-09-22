Легендарную гостиницу Уралмаша снова выставили на торги

Начальная цена та же — 1 руб., шаг аукциона — 5 коп. По условиям договора аренды, новый владелец должен будет восстановить здание, построенное еще до Второй мировой войны.

В Екатеринбурге выставили на торги легендарную гостиницу «Мадрид», которая на самом деле бывшее общежитие. Здание хотят сдать в аренду на 49 лет. При этом начальная цена всего один рубль, а шаг аукциона — 5 копеек, сообщает E1.RU.

Гостиница «Мадрид» возведена в первой половине 30-х гг. прошлого века и является объектом культурного наследия федерального значения. Сейчас она недействующая. Арендатор должен будет восстановить историческое здание, а оно сейчас в удручающем состоянии. Несколько лет назад комплекс зданий уже сдавали в аренду по этой же схеме, но желающих не нашлось.

С даты подписания акта приема-передачи объекта на арендатора возлагаются предусмотренные договором обязательства по содержанию, использованию, эксплуатации и сохранению объекта, в том числе обязательства по несению расходов на содержание, — говорится в проекте договора.

Общая площадь здания 92 тыс. кв. м. По документам состояние гостиницы «Мадрид» проходит как неудовлетворительное по всем пунктам. Пока оно находится на балансе у Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.

Напомним, что архитекторы недавно предложили перезапустить площадь Первой Пятилетки и вернуть ее пешеходам. Разработкой занималась архитектурная группа Podelniki — им предстояло решить, как сохранить историческую ценность площади, но при этом дать ей новую жизнь. В прошлом году специалисты получили грант в 3 млн руб. на проект от благотворительного фонда Владимира Потанина.

В настоящий момент на площади находится пять объектов культурного наследия федерального значения, которые необходимо восстановить и перезапустить с помощью инвесторов. Например, в гостинице «Мадрид» предлагается сохранить гостиничную функцию, но на первом этаже открыть рестораны, а участок возле здания отдать под многофункциональный хозяйственный двор.

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