Архитекторы предложили перезапустить площадь Первой Пятилетки и вернуть ее пешеходам

Исследовательской работой и продвижением проекта занимается команда Podelniki, которая ранее разработала для города проект по сохранению и реставрации Белой Башни.

В Летнем парке «Уралмаш» презентовали «концепцию лучшего будущего» площади Первой Пятилетки и зданий ее ансамбля. Разработкой занималась архитектурная группа Podelniki — им предстояло решить, как сохранить историческую ценность площади, но при этом дать ей новую жизнь. В прошлом году специалисты получили грант в 3 млн руб. на проект от благотворительного фонда Владимира Потанина.

Как пишет 66.ru, архитекторы предложили обновить площадь так, чтобы она могла выполнять функции прогулочной зоны и принимать различные мероприятия. Перераспределить трафик в пользу пешеходов предлагается за счет организации движения транспорта в виде Т-образного перекрестка. Кроме этого, по задумке архитекторов, необходимо соединить трамвайные линии и организовать остановку прямо на площади. А на месте первого трамвайного кольца — обустроить сквер-музей под открытым небом.

В настоящий момент на площади находится пять объектов культурного наследия федерального значения, которые необходимо восстановить и перезапустить с помощью инвесторов. Например, в гостинице «Мадрид» предлагается сохранить гостиничную функцию, но на первом этаже открыть рестораны, а участок возле здания отдать под многофункциональный хозяйственный двор.

Архитекторы Полина Иванова и Артур Ларионов выразили надежду, что представители администрации оценят их концепцию и найдут возможность ее реализовать. С учетом необходимости изменения транспортной схемы и поиска инвесторов для восстановления объектов культурного наследия на реализацию проекта может уйти до 10 лет.

Ранее DK.RU писал, что в следующем году в Екатеринбурге планируют приступить к капитальному ремонту пяти жилых объектов культурного наследия по следующим адресам:

ул. Свердлова, 30;

ул. Ленина 54/2 (здание комплекса Дома Госпромурала);

ул. Ленина, 5;

ул. Орджоникидзе 10;

бульвар Культуры, 8.

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