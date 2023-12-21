Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 20.12
90,08
98,57
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Несколько регионов России будут вынуждены изменить тарифы на электроэнергию в 2024 г.

Несколько регионов России будут вынуждены изменить тарифы на электроэнергию в 2024 г.
Иллюстрация: РИА Новости

ФАС считает, что для борьбы с серым майнингом недостаточно повышать тарифы для бизнеса. Необходимо пересмотреть их и для населения. Индексация тарифов по стране в 2024 г. составит в среднем 9,1%.

#ЖКХ#НОВОСТИ

Несколько регионов России могут пересмотреть тарифы на электроэнергию на 2024 г. по требованию ФАС, пишет «Коммерсант».

По словам источника издания, речь идет о девяти регионах, которые резко увеличили тарифы на электроэнергию для бизнеса, но не ввели дифференциацию тарифов для населения.  

Основная претензия ФАС адресована тарифной службе Иркутской области. Именно в этом регионе идет бурное развитие серого майнинга. Один из источников отмечает, что в Иркутской области удельное потребление электроэнергии составляет 4 МВт/ч на человека в год, что в три раза больше, чем во всех остальных регионах Сибири, и в четыре раза больше, чем в Москве.  

Однако вместо того, чтобы ввести дифференциацию тарифов для населения и бороться с серым майнингом, тарифная служба приняла решение увеличить одноставочные тарифы для юрлиц в 2024 г. на 18,6%. ФАС настаивает, что пересматривать тарифы необходимо в первую очередь для населения. Подобные претензии у ФАС есть еще к ряду регионов.  

Минэкономики ранее отмечало, что средний рост тарифа на электроэнергию по стране в 2024 г. составит 9,1%  

DK.RU рассказывал, что правительство намерено заставить все регионы ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения — ставка тарифа будет расти при росте потребления.  

В правительстве объясняют, что в России тарифы на электроэнергию для населения сегодня находятся ниже экономически обоснованного уровня, а компенсируется разрыв высокими ставками на электроэнергию для бизнеса.  

Автор: Екатерина Тарханова
Самое читаемое
  • Татьяна Бакальчук: «Нам периодически предлагают провести IPO или продать бизнес»Татьяна Бакальчук: «Нам периодически предлагают провести IPO или продать бизнес»
  • Бывший глава управления капстроительства Свердловской области отправлен в СИЗОБывший глава управления капстроительства Свердловской области отправлен в СИЗО
  • Бывший директор «Уральских пельменей» планирует создать франшизу своего центра здоровьяБывший директор «Уральских пельменей» планирует создать франшизу своего центра здоровья
  • «В 2023 г. произошло размывание «правил игры» для бизнеса. Государство меняет их на ходу»«В 2023 г. произошло размывание «правил игры» для бизнеса. Государство меняет их на ходу»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.