Несколько регионов России будут вынуждены изменить тарифы на электроэнергию в 2024 г.

ФАС считает, что для борьбы с серым майнингом недостаточно повышать тарифы для бизнеса. Необходимо пересмотреть их и для населения. Индексация тарифов по стране в 2024 г. составит в среднем 9,1%.

Несколько регионов России могут пересмотреть тарифы на электроэнергию на 2024 г. по требованию ФАС, пишет «Коммерсант».

По словам источника издания, речь идет о девяти регионах, которые резко увеличили тарифы на электроэнергию для бизнеса, но не ввели дифференциацию тарифов для населения.

Основная претензия ФАС адресована тарифной службе Иркутской области. Именно в этом регионе идет бурное развитие серого майнинга. Один из источников отмечает, что в Иркутской области удельное потребление электроэнергии составляет 4 МВт/ч на человека в год, что в три раза больше, чем во всех остальных регионах Сибири, и в четыре раза больше, чем в Москве.

Однако вместо того, чтобы ввести дифференциацию тарифов для населения и бороться с серым майнингом, тарифная служба приняла решение увеличить одноставочные тарифы для юрлиц в 2024 г. на 18,6%. ФАС настаивает, что пересматривать тарифы необходимо в первую очередь для населения. Подобные претензии у ФАС есть еще к ряду регионов.

Минэкономики ранее отмечало, что средний рост тарифа на электроэнергию по стране в 2024 г. составит 9,1%

DK.RU рассказывал, что правительство намерено заставить все регионы ввести дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения — ставка тарифа будет расти при росте потребления.

В правительстве объясняют, что в России тарифы на электроэнергию для населения сегодня находятся ниже экономически обоснованного уровня, а компенсируется разрыв высокими ставками на электроэнергию для бизнеса.