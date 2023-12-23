Виталий Листраткин: «Подушку безопасности копить точно не хочу, не вижу смысла»

Центр единоборств «Тангун» начал работать в Первоуральске в 2018 г. Он построен и развивается на частные деньги. Как давние увлечения предпринимателей выливаются в крупные проекты — в материале DK.RU.

Под эгидой Первоуральской школы тхэквондо в городе с населением 144 тыс. человек (Свердловская область) пять лет назад построили Центр тхэквондо «Тангун», где практикуются такие виды единоборств, как тхэквондо — олимпийский вид спорта, и боевое искусство хапкидо. Центр построен на частные инвестиции сооснователя и директора ООО ТГ «Интерра» Виталия Листраткина.

Предприниматель начинал заниматься тхэквондо в 1991 г., еще в студенческие годы, потом его затянул бизнес, тренировки пришлось прекратить, но любовь к восточным единоборствам никуда не делась.

В 2014 г. Виталий Листраткин вернулся к тренировкам, а через год понял, что в Первоуральске не хватает специализированного центра для любителей восточных единоборств.

— У каждого есть история, когда человек чем-то увлекался в детстве или в юности, хотел чего-то достичь в спорте или творчестве, но работа, семья, бизнес отвлекли от этой цели. Проходит время, появляются ресурсы и желание закрыть гештальт, продолжить свое увлечение. Так появляются стрелковые комплексы, тренировочные центры, городские парки, стадионы, футбольные команды, так появился и центр единоборств «Тангун».

«До сих пор удивляюсь, как все получилось»

Сейчас центр «Тангун» в Первоуральске занимает почти 600 кв. м, а в 2017 г. все начиналось с помещения детского сада 1956 г. без ремонта:

— На тот момент в Первоуральске не было достаточного количества нежилой недвижимости подходящего профиля. Первоначально была идея выцепить что-то у муниципалитета или МУГИСО, может быть, войти в концессию, взять какое-то полуразрушенное здание и на его месте возвести школу тхэквондо. Постучался в одну дверь, вторую, третью — ничего.

Потом товарищ из правительства Свердловской области мне сказал, чтобы я дурью не маялся, все равно ничего не дадут. Я уже начал искать какой-нибудь ангар, чтобы переделать его под зал, и тут ко мне приходит давний знакомый и говорит: «Вот есть часть старого здания детского сада, забирай в рассрочку». Это был просто подарок, знак свыше.

У нас был опыт строительства офисов для «Интерры», так что ремонт и стройка меня не пугали, знающий прораб тоже был. В итоге в 2017 г. приступили к перестройке, провели за год весь ремонтный цикл. Я до сих пор удивляюсь, как умудрялся тянуть и ремонт, и покупку помещения. У меня до сих пор ощущение, что просто боженька погладил по голове и сказал: «Делай». Мистическая история.

Первый набор учеников — детей и взрослых — объявили в 2018 г., сложностей с этим не было, потому что в школу пришли работать действующие тренеры.

— Руководителем нашей спортивной школы тхэквондо является отец первоуральской школы тхэквондо, заслуженный тренер России Валерий Иванович Воробьев. Именно он открыл в 1991 г. первый в городе клуб восточных единоборств. Он же стал директором ООО «Спортивная школа тхэквондо «Тангун».

В августе 2018 г. мы через СМИ кинули клич, что открывается школа, сделали масштабную расклейку по городу и в сентябре набрали больше двухсот учеников.

Сейчас занимается примерно столько же ребят и взрослых, нам не удалось на текущий момент сильно нарастить базу, но новые залы появились только в этом году, так что, думаю, рост впереди. При этом костяк детей, который мы сколотили, крепкий. Если человек полюбил восточные единоборства — это на всю жизнь.

Мы поддерживаем наших учеников, возим на соревнования. Я всячески зазываю учеников бесплатно на паратхэквондо, но, к сожалению, детей приходит немного. Сейчас занимается моя старшая дочь, было еще два мальчика, но они только два сезона отработали, и дальше им пороху не хватило, а чтобы выступать на всероссийских соревнованиях, нужно хотя бы три сезона тренироваться.

В паратхэквондо, как правило, соревнуются не в поединках, а в демонстрации формальных комплексов — пхумсэ. Я сам изучил пхумсэ, вместе с тренером мы обучили этому искусству мою дочь Викторию и она третий год участвует в Чемпионате России, стала кандидатом в мастера спорта, двигаемся дальше.

Сам Виталий Листраткин имеет красный пояс по тхэквондо, когда-то думал получить черный, но организм оказался убедительнее:

Хотел черный пояс, мне примерно год тренировок оставался, но тазобедренный сустав сказал, что смысла упираться дальше нет. Я спорить не стал и переключился на родственника тхэквондо — хапкидо. Это более борцовская история, тема бомбичная, очень зрелищная и там нет таких высоких ударов ногами, как в тхэквондо, это более универсальный вид спорта. Теперь у меня ещё и синий пояс по хапкидо, через пару лет рассчитываю добраться до черного.

В 2022 г. мы получили спортивный статус «Федерация хапкидо Свердловской области», у меня там статус президента, на минуточку. В настоящее время на базе «Тангун» мы активно развиваем спортивное хапкидо КФХ. В ближайшие годы хочу направить всю свою энергию на развитие этого вида спорта. Набрали в этом сезоне первую группу юниоров, которых я в том числе тренирую, проводим семинары, приглашаем инструкторов со всей России.

Дело не в деньгах

Три года назад было решено увеличить площадь школы, чтобы обустроить новые залы, раздевалки и комфортный холл. В итоге площадь «Тангуна» увеличилась до почти 600 кв. м — у здания появился трехэтажный пристрой:

— Строительство — логичный шаг. Я хочу, чтобы в школе занималось не 250, а 400 учеников, а значит, нужно расширяться. Чтобы приглашать новых инструкторов, нужны новые залы. Хотелось сделать удобные гардеробные с душевыми. Плюс нужно было расширить холл, чтобы дети не толкались, когда раздеваются в гардеробе. Сейчас у нас классный холл, любая спортивная школа обзавидуется.

Конечно, это не последняя точка в развитии «Тангуна». У нас есть небольшой скверик перед школой, и Валерий Иванович давно хочет реализовать мечту с японским садом камней, а я всячески потворствую этой идее. Плюс хотелось бы сделать комфортную зону ожидания с небольшой кофейней для родителей.

В общем, продолжаю вкладывать в школу свои деньги и останавливаться не намерен.

О размере инвестиций в проект Виталий Листраткин не говорит, но, по его словам, это не один десяток миллионов. Об окупаемости центра речи не идет, но школа «Тангун» — все-таки бизнес-проект:

— Школа сама себе обеспечивает доходно-расходную часть. Тренеры работают, дети выезжают на соревнования. Ежемесячно школа отбивает расходы на ее содержание, это всех устраивает. О какой-то суперприбыли говорить не приходится...

Безумцы, которые меняют мир

Помимо школы «Тангун», у Виталия Листраткина есть еще одна социально-общественная задача. В 2012 г. предприниматель с товарищами зарегистрировал общественную организацию «Первоуральцы», прикрутили к ней механизм краудфандинга и таким способом организовывают строительство детских городков во дворах Первоуральска уже несколько лет.

— Кто-то может не понять, зачем строить детские городки или школу тхэквондо, а для уральской глубинки общественное начало — это невероятно актуально, ибо денег на территориях нет, такой вот грустный факт. Москва и Санкт-Петербург закрыли этот вопрос, а регионы-то нет.

Я организовал установку более 50 детских городков, и безусловно, никогда не ждал какой-то явной благодарности. Более того, в 25% дворов, где стоят наши городки, найдется какой-то уникальный человек, который начинает строчить в прокуратуру или в социальные сети, что Листраткин хочет быть депутатом, хочет признания заслуг, делает все из корыстных побуждений и прочее.

Помимо городков, иногда решаем самые необычные задачи: в начале пандемии собирали деньги, шили маски, раздавали их на улице, буквально организовывали замену пластиковых окон в местном Доме малютки, помогали многодетной семье погорельцев, господи, чего только не делали… А идея с краудфандингом в поддержку локальных городских инициатив — по-моему, нигде подобного в принципе нет.

Предпринимательство — это больше, чем бизнес, это про улучшение мира вокруг себя?

— Сто процентов! В 2015 г. я написал целую книгу «Дом Ра» (по ссылке великолепная озвучка аудиокниги). Книга абсолютно художественная, слегка идеалистическая. Там главный герой в воображении беседует со Стивом Джобсом о роли предпринимателя. И в книгу как раз взята цитата Джобса о том, что безумцы, которые думают, что могут изменить мир, на самом деле его и меняют.

Вас часто спрашивают: «Зачем вам это?», я имею в виду детские городки, школу «Тангун». Вы как себе отвечаете на этот вопрос?

— Представьте человека, у которого отстроен бизнес, дела идут хорошо, есть прибыль. В итоге у него формируется приличная денежная подушка. Понятно, что сколько-то он потратит на дачу, машину, недвижимость, путешествия, заначку какую-то. И вот предпринимателю исполняется 70 лет, он давно вышел из операционки, всё надоело, сидит у себя на даче, пьет коньяк. А потом смотрит в камин и думает: «И что, это все что ли?». А полено из камина отвечает: «Ну да, больше-то у тебя ничего нет…».

У меня нет дачи с коньяком, зато есть школа тхэквондо, где кричат дети, кипеж и движуха. По факту мой личный офис как раз в «Тангуне», и это невероятно здорово!

Реально не хотели построить себе загородный дом, купить очередную машину, яхту, квартиру?

— Покупать два-три шикарных дома — не моя история, иметь недвижимость за границей — тоже. Разумеется, пирамиду Маслоу никто не отменял, все нижние этажи этого строения у меня закрыты. Но подушку безопасности копить точно не хочу, не вижу смысла.

Знаете, у меня даже никогда не было депозитных счетов — всегда средства в каких-то проектах. Сначала строился бизнес «Интерры», потом появился проект школы, общественная организация «Первоуральцы»... Меня такой сценарий больше устраивает, чем старость в обнимку с коньяком и говорящим поленом.

Никогда не думали переезжать из Первоуральска?

— Мне комфортно заниматься бизнесом и реализовывать проекты из Первоуральска. Вижу здесь возможности, могу быть здесь полезен. И, как сам же рассказывал, в своей книге «Жизнь в стиле бизнес», с годами научился «дотягиваться» из Первоуральска деловыми ниточками до других городов, даже государств.

Обожаю эту особенность современного мира, когда можно жить в одном месте и одновременно работать в десяти других локациях. Это невероятно круто!

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