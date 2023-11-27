«Это была моя мечта с 1998 года». Зачем предпринимателю свое ТВ, радио и издательство?

Бизнес вообще похож на беговую дорожку: нажали кнопочку и всё — не бежать нельзя, иначе упадешь. Как параллельно с созданием оператора «Интерра» создавалась медиагруппа «Интерра Медиа».

Сегодня в медиагруппу «Интерра Медиа», которой руководит сооснователь и директор ООО ТГ «Интерра» Виталий Листраткин, входят сайт, радиостанция, телеканал, интернет-магазин, издательство. Но путь становления группы был долгим и начался еще в 1998 г. Как исполнилась мечта длиною в 25 лет — в интервью на DK.RU.

С чего началась история «Интерра Медиа»?

— История стартовала в 1998 г., когда я купил домен pervouralsk.ru и начал пробовать на коленке создавать сайт. Тогда интернет был доступен через модемное соединение: с городского телефона нужно было позвонить на коммутатор телефонной станции и получить довольно тощий доступ в интернет. В 1998 г. интернет был развлечением для фриков, и так продолжалось примерно до 2003 г.

В 2004 г. у нас появился программист, который писал код на сайт, а в 2005 г. к команде присоединился редактор, который отвечал за новостное наполнение.

Силу медиа я почувствовал, когда благодаря публикации на сайте я принудил заблокировать сим-карту человека, который в смс угрожал мне убийством (историю я подробно описал в своей книге «Жизнь в стиле бизнес»). Вот тогда впервые ощутил, что опубликованная в медиа информация обладает влиянием.

«Интерра Медиа» возникла раньше оператора «Интерра», или два проекта развивались параллельно?

— Хронологически ростки «Интерра Медиа» проросли раньше. Потому что официальная деятельность провайдера «Интерра» началась в 2001 г., а сайт — уже в 1998 г.

Но вообще «Интерра Медиа» и «Интерра» развивались параллельно. Я изначально понимал, что собственный сайт закрывает потребность в рекламном продвижении и позволяет серьезно оптимизировать расходы на рекламу, чтобы продвигать деятельность операторской компании.

Периодически я пытаюсь прикинуть, во сколько мне бы обошлась реклама провайдерских услуг, если бы я покупал ее на рынке, а не размещал на собственном ресурсе. Разница примерно 1:4, экономия существенная.

Довольно долго в «Интерра Медиа» входил только сайт pervouralsk.ru. Когда началось активное развитие группы?

— В 2010 г., когда появилось желание создать свою радиостанцию. Тогда стало понятно, что штат редакции нужно расширять и нанимать людей, которые будут отвечать за новостную повестку, за развитие проекта.

Сейчас, чтобы занять радиочастоту, нужно проходить конкурс, но в региональных городах частоты отдавали без него, так было примерно до 2015 г. То есть грамотно составили заявку, частота оказалась свободна, и мы ее забрали — так появилось радио Интерра FM. В музыкальном плане станция сильно отличалось от других радиостанций — везде попса, а у нас рок. Сегодня Интерра FM присутствует в шести городах Свердловской области.

Но не будем забывать, что радио — это не только про музыку, но и про рекламу. Мы собственным проектом частично закрывали потребность в продвижении оператора «Интерра». Тогда я второй раз (первый был, когда открыли pervouralsk.ru) оценил, какой ресурс оказался у нас в руках.

Для полноты медиагруппы не хватало только собственного ТВ. Как появилось это направление?

— Телеканал появился спонтанно. У каждого бизнесмена рано или поздно свербит идея подепутатить, причины разные, одна из них — закрыть гештальт по самореализации. Меня эта идея не обошла стороной и я тоже пошел на выборы. Как раз начало депутатского опыта показало, что наличие прямого доступа к телевидению необходимо.

Эфирное вещание телевизионного сигнала тогда предоставлялось избирательно, это был сложный путь, и мы решили по нему не идти. Как потом оказалось, поступили абсолютно правильно, потому что в итоге те частоты государство изъяло, а вещание мигрировало в кабель и цифру.

Мы же изначально начала вещание в кабельных сетях. Но очень скоро поняли, что собственное ТВ нам не потянуть: чтобы вести линейный эфир, нужно иметь буквально чемоданы денег.

Но вы не забросили эту идею.

— Примерно год поиграли в линейный эфир и решили, что пора заканчивать, потому что классическое ТВ попросту сжигало деньги. В итоге перешли на ту схему, по которой работаем по сей день: у нас есть съемочная команда, небольшая студия, есть авторы сценариев, есть продакшн, который монтирует ролики. Итоговый продукт выкладываем в социальные сети и частично отдаем в эфир телеканала «Интерра ТВ».

В своей книге «Жизнь в стиле бизнес» вы пишете, что те, кто занимается операторскими услугами, рано или поздно задумываются о создании интернет-магазина, чтобы что-то продавать. Вы не стали исключением.

— Практически все операторы идут этим путем и создают интернет-магазин, где чаще всего продают оборудование: роутеры, ТВ-приставки, коммутаторы и прочую периферию. Мы зашли совсем с другой стороны.

В 2014 г. жена подарила мне виниловый проигрыватель, я купил несколько пластинок. Потом мне начали дарить пластинки, их становилось порядочно, и возникла идея: почему бы не продать? С этого началась история «Интерра Маркет».

Чтобы собрать коллекцию для магазина, во-первых, мы использовали и используем сарафанное радио: знакомые твоих знакомых узнают, что ты продаешь виниловые пластинки, а потом у кого-то из них в окружении умирает коллекционер и дети не знают, что делать с коробками виниловых пластинок. Несут к нам.

И, во-вторых, в городах нашего присутствия мы давали объявления в местных газетах, что готовы приехать и купить оригинальные советские грампластинки, звоните. Мы очень хорошо пропылесосили Свердловскую область в этом плане.

Изначально планировали продавать пластинки и книги. Первая книга, которую начали продавать в нашем интернет-магазине, была моего авторства. Это сборник рассказов «Мы» 2010 г., в 2015 г. я выпустил еще одну книгу — «Дом Ра».

Потом стали приходить знакомые, предлагали бесплатно забрать у них книги, те самые, которые с советских времен в стенках стояли. Забирали… Само собой получилось, что в одной из коллекций, которую мы купили, были CD. Стали их продавать тоже. Также появились аудиокассеты, подборки журналов.

В магазине на сегодняшний день представлено 14 тыс. уникальных пластинок, примерно 4 тыс. уникальных книг и 2 тыс. дисков. Если принимать во внимание дубли пластинок и книг, то общая емкость магазина порядка 30 тыс. товаров.

Продажи идут хорошо? Вложения окупились?

— Ну, наверное, раза три окупились. Выручка магазина составляет 1,5-2 млн в месяц при довольно высокой рентабельности.

На мой взгляд, покупают винил, потому что мы продаем ностальгию, в первую очередь. Послушать музыку и в телефоне можно, другое дело подержать в руках пластинку — это эмоции. По идее, у каждой позиции есть свой покупатель. Другое дело, что товар требует каталогизации, контроля, хранения на конкретной полочке и прочего.

Бывают случаи, когда покупаешь пластинки лотом из расчета 200 руб. за штуку, а в коллекции оказываются пластинки, которые стоят 2-3-5 тыс. руб. — жемчужины. Мы раза три покупали такие коллекции, которые оказались настоящим кладом, за подобным люди обычно ездят в Стокгольм.

Вы ведь тоже ездили в Стокгольм. Большую коллекцию пластинок оттуда привезли?

— Первый раз я летал в Стокгольм на самолете, просто на разведку. Каждый день ходил на почту и отправлял партию пластинок.

А второй раз мы поехали с товарищем на машине, потому что так проще перемещаться. Это было начало 2020 г., если помните, в конце февраля весь мир сел на карантин, границы закрылись. То есть буквально успели вернуться в Россию за неделю до начала карантина. Я в том путешествии остался без загранпаспорта, удивительная поездка оказалась…

В книге вы упоминаете, что после 2022 г. продажи винила и работа интернет-магазина сильно изменились.

— Выручка магазина упала и пришлось креативить, искать проекты, которые могли бы выручку поднять. Так появился новый проект — малотиражная типография.

Вы запустили типографию «Интерра Медиа» в 2023 г., как это было?

— До настоящего момента я и мой товарищ, который пишет прозу, издавали собственные книги на стороннем книжном ресурсе — сложный, долгий и не самый приятный процесс. Муторное взаимодействие с редактором, корректором, дизайнером, и, честно говоря, стоимость продукта ого-го.

И зачем мне эта нервотрепка, подумал я. Добавили издательский ОКВЭД, проработали юридические аспекты. Разобрались в стартовом технологическом наборе, купили оборудование, запустились. Теперь все делается быстро и без проволочек. За три месяца издано семь книг под нашим ISBN — это довольно приличная скорость. Недавно переиздали книгу Павла Распопова «Река Ай» — отдельно горжусь этим изданием.

Вы сотрудничаете со сторонними авторами?

— Конечно, но пока что берем небольшие объемы. Учитывая заказы на печать рекламной продукции, загрузка у типографии сейчас 200%.

Вы могли в 1998 г. представить, что к 2023 г. у вас будет медиагруппа из пяти самостоятельных проектов?

— Собственно, это и была моя мечта! А в этом году я, пользуясь случаем, купил специальный домен interra.media, на котором как раз в единое целое собраны все медийные проекты.

При этом каждый из них приносит деньги, это не просто увлечение.

— Ни один предприниматель не делает проекты в режиме хобби. Даже если строгает что-то в гараже рубанком, он лелеет мечту о том, что его продукцию будут покупать, а не о том, что она будет стоять на полке в том же гараже и просто радовать его глаз.

Для предпринимателя очень важно, чтобы у него все колосилось и приносило деньги. Хобби — это гулять с собакой, а проекты должны быть хоть по минимуму, но монетизированы.

Какие планы развития медиагруппы? Можно ли сказать, что интерес сместился с операторского бизнеса в сторону медийного?

— То, что вы спрашиваете, звучит как: «Кого из детей вы любите больше?». Ответить на этот вопрос нельзя. В операторском бизнесе «Интерра» все налажено, там прямое мое участие давно не требуется, я туда не лезу, но в курсе, куда что движется.

«Интерра Медиа» требует больше моего времени, ибо стартап, по сути. План на следующий год очень простой: не умереть. Проект должен выжить, а жизнь дальше подскажет, в какую сторону шагать особенно энергично. И, надеюсь, когда-нибудь издательство вырастет в крепко стоящий на ногах проект.

Нужно быть очень деятельным человеком, чтобы успевать вести такие разные бизнес-проекты.

— Бизнес вообще похож на беговую дорожку: нажали кнопочку и всё — не бежать нельзя, иначе упадешь. И когда какой-то предприниматель вещает, как он вышел из бизнеса, сидит, отдыхает, получает удовольствие от жизни — не верьте ему. Лукавит)

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